Путин выразил надежду, что на космодроме "Восточный" воровать не будут

Президент России Владимир Путин потребовал не допускать нецелевого расходования средств при закупке техники и оборудования для реализации нацпроектов, как это было при строительстве космодрома "Восточный", где хищения, исчисляемые сотнями миллионов рублей, так и не удалось прекратить полностью.

"Необходимо обеспечить строгое целевое использование средств, направляемых на закупку техники и оборудования. Нужно добиться абсолютной прозрачности в этой сфере. Движение средств должно четко прослеживаться на всех уровнях управления и по всем видам бюджетных расходов", - сказал он на совещании с членами правительства.

"Надеюсь, что когда мы говорим о диверсификации производства, работе в сфере ОПК с этими деньгами, все будет выстроено должным образом. Буду просить прокуратуру, следственные органы внимательным образом за этим следить, так же, как и контрольное управление президента", - процитировал Путина Интерфакс.