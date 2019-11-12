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Российская газета

В Краснодаре начали обучать девушек управлять истребителями

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Источник изображения: rg.ru

В Краснодарском высшем военном училище летчиков им. А. К. Серова прошел День открытых дверей. В вуз приехали более 650 юношей и девушек из 21 региона России, которые собираются сюда поступать в следующем году.


В актовом зале гостей приветствовал начальник училища полковник генерал-майор Сергей Румянцев. Он приветствовал гостей и ответил на вопросы старшеклассников, особенно подчеркнув, что при поступлении пристальное внимание уделяется здоровью и психологической готовности курсанта к полетам. В беседе с будущими абитуриентами он отметил особенности организации условий приема, прохождения медосвидетельствования кандидатов на поступление.

В беседе с журналистом "РГ" начальник училища Сергей Румянцев, рассказал, что после обращения курсанток к президенту РФ Владимиру Путину на "Прямую линию" было принято решение о перепланировании учебного процесса - сейчас девять девушек начали обучаться по программам управления истребительно-штурмовой авиацией.

- Они проходят вместе с мальчишками обучение в группах по изучению самолетов истребительно-штурмовой и бомбардировочной авиации. Идет их более глубокое физико-психологическое обследование и тестирование. Я думаю, эти девушки, которые изъявили желание, будут в дальнейшем обучаться летать на самолетах современной истребительно-штурмовой авиации.

После встречи с командованием училища школьники побывали в музее, на летном тренажере, посмотрели на быт курсантов в казармах, посетили столовую, спортивный и учебно-тренировочный комплексы. А некоторым удалось сесть в кабину летного тренажёра и сделать свой первый полет с помощью инструктора.

За годы существования училище выпустило более 26 тысяч авиационных специалистов, из них более 17 тысяч летчиков. Среди выпускников - 5 дважды Героев Советского Союза, 137 Героев Советского Союза, два Героя Российской Федерации, 8 летчиков-космонавтов, 23 летчика-испытателя.


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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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1 комментарий
№1
12.11.2019 15:43
ВВС США, достаточно много женщин - пилотов истребителей, а чем наши девушки хуже?
0
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