Рано в запас: сербские Т-55 с "реактивной броней" поедут в Пакистан

Пакистанская армия получит сербские модернизированные Т-55. Первая информация о возможных поставках в это южноазиатское государство появилась еще в 2015 году. Тогда газета "Блиц" сообщала о партии в 285 машин.

Serbia sell some modernized T55 to Pakistan.Instead of do same for our army we selling to others countrys.They still good for mountains and fire support.@Ninja998998 @I30mki pic.twitter.com/vZ1kUNJgEA — ZOKA (@200_zoka) November 9, 2019

В самой Сербии более 700 танков были выведены из эксплуатации 15 лет назад. Долгое время подыскивали покупателя хотя бы на часть техники.

На экспорт предлагалась модернизированная версия, получившая обозначение Т-55Н. Основное вооружение осталось прежним - 100-мм нарезная пушка, однако танк получил новый прицел и полноценную систему управления огнем. Обновили также средства связи.

Защиту улучшили установкой "реактивной брони" собственной разработки. Она прикрывает переднюю часть корпуса, лоб башни, а также боковые проекции.

В качестве силовой установки выбрали 780-сильный двигатель, аналогичный тому, что уже имеется на сербской специальной инженерной бронированной машине ВИУ-55 "Молния".

Судя по тому, что Исламабад решил купить эти поддержанные танки, эксперты делают вывод, что у военной промышленности страны есть проблемы с производством основных боевых танков "Аль-Халид" и переделкой средних Тип-59 китайского производства в "Аль-Заррар".

Несмотря на то, что Т-55Н трудно назвать современным танком, он может пригодиться для действий на второстепенных направлениях.

Пакистан давно проявляет интерес к закупкам сербского оружия. Так, предполагалось приобрести 155-мм колесные самоходные гаубицы "Александр", являющиеся развитием известной Б-52 "Нора". Также полиция страны получила бронетранспортеры "Лазар II".

Алексей Моисеев