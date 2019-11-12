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Российская газета

Рано в запас: сербские Т-55 с "реактивной броней" поедут в Пакистан

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Источник изображения: rg.ru

Пакистанская армия получит сербские модернизированные Т-55. Первая информация о возможных поставках в это южноазиатское государство появилась еще в 2015 году. Тогда газета "Блиц" сообщала о партии в 285 машин.

В самой Сербии более 700 танков были выведены из эксплуатации 15 лет назад. Долгое время подыскивали покупателя хотя бы на часть техники.

На экспорт предлагалась модернизированная версия, получившая обозначение Т-55Н. Основное вооружение осталось прежним - 100-мм нарезная пушка, однако танк получил новый прицел и полноценную систему управления огнем. Обновили также средства связи.

Защиту улучшили установкой "реактивной брони" собственной разработки. Она прикрывает переднюю часть корпуса, лоб башни, а также боковые проекции.

В качестве силовой установки выбрали 780-сильный двигатель, аналогичный тому, что уже имеется на сербской специальной инженерной бронированной машине ВИУ-55 "Молния".

Судя по тому, что Исламабад решил купить эти поддержанные танки, эксперты делают вывод, что у военной промышленности страны есть проблемы с производством основных боевых танков "Аль-Халид" и переделкой средних Тип-59 китайского производства в "Аль-Заррар".

Несмотря на то, что Т-55Н трудно назвать современным танком, он может пригодиться для действий на второстепенных направлениях.

Пакистан давно проявляет интерес к закупкам сербского оружия. Так, предполагалось приобрести 155-мм колесные самоходные гаубицы "Александр", являющиеся развитием известной Б-52 "Нора". Также полиция страны получила бронетранспортеры "Лазар II".


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Пакистан
Сербия
Продукция
B-52
Type 59
МБТ-2000
Т-55
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