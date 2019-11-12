Задолженность перед "Рособоронэкспортом"

Как сообщает информационное агентство РБК в материале Ивана Ткачёва и Инны Сидорковой "Поставщики и покупатели оружия задолжали "Рособоронэкспорту" $13 млрд", задолженность контрагентов перед госпосредником по экспорту российского оружия АО "Рособоронэкспорт" на конец 2018 года достигла 813 млрд рублей. Долг формируется за счет авансов производителям и длительных расчетов с покупателями на фоне санкций.

(с) Марина Лысцева / ТАСС

Дебиторская задолженность непубличного акционерного общества "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех", является государственным посредником по экспорту и импорту вооружений) по итогам 2018 года достигла 812,9 млрд руб., или $13 млрд в долларовом эквиваленте, следует из его бухгалтерской отчетности, полученной РБК через систему Росстата. За прошлый год этот показатель, отражающий долги контрагентов "Рособоронэкспорта" перед ним, увеличился на 23%, или почти 152 млрд руб.

"Рособоронэкспорт" в 2015 году стал непубличным АО и прекратил публиковать годовые отчеты, но его бухгалтерская отчетность формально остается доступной (в 2019 году через Росстат, с 2020 года отчетность потребуется сдавать в ФНС).

Минфин 7 ноября предложил освободить "Рособоронэкспорт" и еще 18 компаний, попавших под иностранные санкции, от обязанности направлять годовую бухгалтерскую отчетность в ФНС для публикации на государственном информационном ресурсе, который, как указывает Минфин, "является практически единственным общедоступным источником информации о деятельности организаций". Если инициатива Минфина будет утверждена, финансовые показатели "Рособоронэкспорта" за 2019 год и далее будут засекречены.

"Рособоронэкспорт" с апреля 2018 года находится в санкционном списке Минфина США, в связи с чем расчеты в долларах для него осложнены.

Почему контрагенты должны "Рособоронэкспорту"?

Есть три пути образования дебиторской задолженности "Рособоронэкспорта", следует из его годовых отчетов, публиковавшихся до 2014 года:

компания выдает авансы российским производителям вооружений на изготовление вооружений, которые будут отправлены на экспорт;

компания платит авансы иностранным поставщикам за предстоящий импорт комплектующих;

иностранные покупатели получили российскую оружейную продукцию, но еще не выплатили за нее деньги.

Из отчетности "Рособоронэкспорта" не ясно, как распределяется накопленная дебиторская задолженность в 800 с лишним млрд руб. Но достаточно большую долю занимают еще не выплаченные деньги за отгруженную продукцию, включая неплатежи из-за санкций, говорит РБК источник, близкий к "Рособоронэкспорту".

"Могу допустить, что в этой истории еще лежат деньги, которые были реально заплачены, но зависли в банках в силу того, что они под санкции попали и их уже не вытащить", - сказал собеседник РБК.

Летом РБК сообщал, что из-за американского закона о санкциях CAATSA у "Рособоронэкспорта" возникли издержки с оплатой. Источник в МИДе рассказывал о задолженности Китая перед Россией за поставки оружия. Проблема с расчетами по военным контрактам с Китаем действительно существует, подтверждал РБК высокопоставленный источник в сфере ВПК, но долг выплачивается - в рублях и юанях. В сентябрьском интервью РБК глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что Индия и Китай все выплатили, и "сейчас нет такой проблемы".

Российские власти в прошлом не раз говорили о том, что имеются сложности с возвратом валютной выручки, напомнил главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов. "Можно допустить, что эта ситуация вызвана именно санкционной политикой США в отношении "Ростеха" и "Рособоронэкспорта", - сказал он РБК.

В компании говорят, что это нормальное явление

"Рособоронэкспорт" работает по комиссионным договорам, получая комиссию за посредничество при экспортных сделках. "Он, например, с Алжиром заключает контракт на $100 млн, а с каким-нибудь российским заводом он заключает контракт уже в рублях. Завод может даже и не видеть эти деньги [за экспорт], они все равно поступают на счет "Рособоронэкспорта", - говорит источник, близкий к компании.

Россия - второй по величине экспортер вооружений после США. В 2018 году "Рособоронэкспорт" поставил за рубеж оружия и военной техники на $13,7 млрд, заявлял Чемезов. Однако не ясно, что означает эта цифра - объем поставок или объем экспортной выручки, полученной физически. Эти цифры исторически не совпадали: в силу разных причин количество отгруженной техники всегда по сумме было больше, чем компания получала средств от заказчика, рассказывает источник, близкий к "Рособоронэкспорту".

В отчетности "Рособоронэкспорта" отражена общая выручка, однако она отражает в основном комиссионные за посреднические услуги, а не объем экспортных продаж. Выручка компании в 2018 году составила 21,5 млрд руб. после 26,2 млрд годом ранее. "В отчете о финансовых результатах показана общая величина выручки, которую компания получила за год ото всех видов деятельности, в том числе от посреднической деятельности, участия в выставках (оформления лицензий и т.д.), обучения специалистов, выдачи обеспечений и прочих. Эта цифра совершенно не говорит об объеме поставок продукции военного назначения за рубеж", - заявили РБК в пресс-службе "Рособоронэкспорта". РБК также направил запрос в "Ростех".

"Наличие задолженностей - совершенно нормальное явление, поскольку "Рособоронэкспорт" является государственным посредником, имеющим обязательства как перед комитентами [сторона в договоре комиссии], так и перед заказчиками", - сказали в компании.

"Рособоронэкспорт" не только ждет от заказчиков денег за поставки, но и параллельно получает авансы за еще не поставленное оружие: например, Индия недавно выплатила России аванс в размере 15% (более $800 млн) от суммы сделки по поставкам зенитных ракетных комплексов С-400, которые начнутся в 2020 году, сообщила индийская газета Times of India. Недостатка в ликвидности у компании нет: ее денежные запасы на конец 2018 года составили почти 110 млрд руб. (рост почти в три раза за год). Это позволяет "Рособоронэкспорту" входить в двадцатку российских компаний с крупнейшими запасами наличности, следует из анализа РБК по данным Росстата.