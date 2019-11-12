Войти
bmpd.livejournal.com

Заместитель директора Центра АСТ о возможном приобретении "Мотор Сич" американцами

935
1
+2

В газете "Коммерсантъ" под заголовком "Пусть Запорожская Сечь пропишется в Перми" опубликована статья заместителя директора Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко о последствиях возможного приобретения американцами украинского предприятия "Мотор Сич".

Заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко (с) bmpd

Из сохранившихся украинских машиностроительных предприятий "Мотор-Сiч", заинтересовавшее сейчас американских бизнесменов,- одно из лучших. Это актив не просто национального, но мирового значения. Его ценность определяется способностью производить двигатели для сверхтяжелых военно-транспортных самолетов вроде "Русланов" и - теоретически - дальнемагистральных пассажирских лайнеров. В мире есть еще только две компании, обладающие аналогичными компетенциями,- американская General Electric и британская Rolls-Royce. Заметим, что Россия на сегодня двигателей такого класса мощности пока не строит. Второй ценнейший актив этой компании - производство моторов для вертолетов семейства Ми-17. Наконец, третий актив "Мотор-Сiч" - обладание документацией на двигатель Д-27 - вершину советской двигателестроительной мысли. Хотя все эти двигатели находятся на технологическом уровне конца 80-х годов прошлого века, для китайцев доступ к таким технологиям стал бы настоящим квантовым скачком в развитии моторостроения.

Несмотря на все грандиозные экономические и технологические успехи, авиационные двигатели передового уровня китайцы строить пока так и не научились и закупают далеко не самые современные моторы - и в России, и у того же "Мотор-Сiч".

Что теряет или приобретает Россия в случае гипотетической "аннексии" запорожской жемчужины американцами? Во-первых, развитие китайского двигателестроения затормозится. Понятно, что главная цель американцев - перекрыть китайцам доступ к технологии производства двигателей большой мощности и к шедевральному мотору Д-27. Очевидно, что это полностью отвечает интересам российских двигателестроителей. Более того, цинично говоря, в наших интересах было бы низведение этого предприятия до полного ничтожества, как это случилось с николаевскими верфями или антоновским конструкторским бюро, которое фактически превратилось в авиатранспортную компанию. Превращение китайцев в наших конкурентов состоится теперь на несколько лет или даже на десятилетие позже. Более того, поскольку у китайцев теперь не остается других вариантов кроме сотрудничества с российскими двигателистами, возникает ненулевая вероятность того, что они станут не конкурентами, а партнерами.

Во-вторых, теперь у Министерства обороны России исчезнет даже гипотетическая вероятность закупки на Украине двигателей для "Русланов" и для вертолетов семейства Ми-17.

Вообще-то к такому варианту развития событий надо было готовиться еще 15 лет назад - с момента украинской оранжевой революции 2005 года.

Уже тогда было очевидно, что рассчитывать на бесперебойные поставки украинских авиационных двигателей не приходится и что необходимо инвестировать в собственное двигателестроение, прежде всего в разработку и организацию производства двигателя большой мощности типа ПД-35, а также в развитие российских двигателей для вертолетов. То, что это не было сделано в тучные нулевые годы, не лучшим образом говорит о качестве промышленной политики в России, а в более широком смысле - в целом о качестве государственного управления в стране. Надо быть слепоглухонемым, чтобы еще в 2005 году не понять, что необходимо создавать независимую от Украины двигателестроительную базу в России. Вне зависимости от того, уничтожат американцы "Мотор-Сiч" или сохранят его в качестве ремонтного предприятия для парка вертолетов Ми-17 своих сателлитов, ясно, что мы не можем более рассчитывать на украинские двигатели. А, значит, пришла пора отдавать деньги не в Запорожье, а в Пермь и Петербург.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Китай
Россия
США
Украина
Продукция
Ан-124
Д-27
Ми-17
ПД-35
Талисман
Компании
General Electric
Rolls-Royce
Минoбороны РФ
Мотор Сич
Персоны
Макиенко Константин
Похожие новости
15.11.2018
Гуаньча (Китай): украинский двигатель Д-436 – самое выгодное приобретение Китая
05.08.2016
Юрий Слюсарь о проектах ОАК
29.01.2015
Повернемся к Азии – передом, а к Европе…
12.08.2014
Столпы нашего моторостроения
26.01.2009
Нужны ли нам "двигатели прогресса"?
1 комментарий
№1
12.11.2019 07:38
"Более того, поскольку у китайцев теперь не остается других вариантов кроме сотрудничества с российскими двигателистами, возникает ненулевая вероятность того, что они станут не конкурентами, а партнерами."
Либо перепечатали криво, либо автор запутался.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.11 16:59
  • 7
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 12.11 16:58
  • 52
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 12.11 16:39
  • 2
Базу ВМФ на Камчатке превратят в подводную крепость
  • 12.11 15:50
  • 18
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 12.11 15:43
  • 1
В Краснодаре начали обучать девушек управлять истребителями
  • 12.11 15:28
  • 1
Учения России и Сербии "Славянский щит" станут ежегодными
  • 12.11 14:26
  • 3
Путин поручил составить планы включения оборонных предприятий в нацпроекты
  • 12.11 11:56
  • 35
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 12.11 11:07
  • 1
Загороднюк: Украина движется к отмене обязательного призыва в армию (УНIАН, Украина)
  • 12.11 07:38
  • 1
Заместитель директора Центра АСТ о возможном приобретении "Мотор Сич" американцами
  • 12.11 06:00
  • 175
"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
  • 12.11 01:06
  • 1
Винтовку на замену СВД запустят в серию в ближайшие два года
  • 11.11 22:00
  • 10
Путин надеется на помощь искусственного интеллекта в преодолении косности российской бюрократии
  • 11.11 21:08
  • 59
Воздушно-космические силы в войне 2019 года. "Где деньги Зин?"
  • 11.11 20:44
  • 46
Их не остановить: российские дроны-камикадзе вызвали беспокойство в США