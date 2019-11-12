В ВВО поступила первая партия топливозаправщиков нового поколения

ЦАМТО, 11 ноября. В соединения материально-технического обеспечения Восточного военного округа поступила первая партия современных средств подвоза и кратковременного хранения топлива АТЗ-12-10-63501 и АЦ-7-5350.

Автозаправочная станция АТЗ-12-10-63501 устанавливается на универсальной базе КамАЗ-63501 "Мустанг", имеющей колесную базу 8х8. Она способна преодолевать брод глубиной 1,75 м и препятствия высотой 0,6 м.

Одной из особенностей данного образца является специальное полимерное самозатягивающееся покрытие емкости, предотвращающее вытекание топлива после попадания пуль калибра 7,62 мм.

Применение данной техники позволяет заправлять до десяти машин одновременно, что сокращает время нахождения подразделения на полевом пункте заправки более чем в два раза.

Новая техника отвечает всем требованиям обеспечения войск в современной войне. Технические характеристики позволяют эксплуатировать технику во всех климатических зонах Дальнего Востока, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.