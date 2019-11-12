Владимир Путин: сокращение расходов на оборону и безопасность связано с прохождением "пика модернизации"

ЦАМТО, 11 ноября. Сокращение расходов на оборону и безопасность связано с прохождением "пика модернизации". Об этом, как передает "РИА Новости", заявил президент России Владимир Путин на совещании в правительстве.

Президент также отметил, что созданные на предприятиях оборонно-промышленного комплекса мощности и коллективы должны работать дальше, производить высокотехнологичную продукцию и технику, но не "выпускать кастрюли", как это было в конце 1990-х гг.

Кроме того, В.Путин поручил подготовить "четкие и понятные" планы по вовлечению оборонных предприятий в реализацию нацпроектов и доложить о необходимых нормативно-правовых и организационных решениях, отмечает агентство.