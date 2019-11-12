Войти
ЦАМТО

Владимир Путин: сокращение расходов на оборону и безопасность связано с прохождением "пика модернизации"

608
0
0

ЦАМТО, 11 ноября. Сокращение расходов на оборону и безопасность связано с прохождением "пика модернизации". Об этом, как передает "РИА Новости", заявил президент России Владимир Путин на совещании в правительстве.

Президент также отметил, что созданные на предприятиях оборонно-промышленного комплекса мощности и коллективы должны работать дальше, производить высокотехнологичную продукцию и технику, но не "выпускать кастрюли", как это было в конце 1990-х гг.

Кроме того, В.Путин поручил подготовить "четкие и понятные" планы по вовлечению оборонных предприятий в реализацию нацпроектов и доложить о необходимых нормативно-правовых и организационных решениях, отмечает агентство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
04.06.2019
Новая доктрина НАТО: чего бояться Путину и к чему готовиться Украине (Depo, Украина)
29.01.2018
Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет
06.11.2014
Исследовательский центр авиастроения будет создан в России
15.07.2011
Специализированные выставки – практическое повышение эффективности конгрессных мероприятий
10.09.2009
Перспективы Ан-70
09.04.2007
ГЛОНАСС почти не видна. Для обеспечения спутниковой навигации требуется группировка в 28–30 космических аппаратов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.11 16:59
  • 7
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 12.11 16:58
  • 52
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 12.11 16:39
  • 2
Базу ВМФ на Камчатке превратят в подводную крепость
  • 12.11 15:50
  • 18
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 12.11 15:43
  • 1
В Краснодаре начали обучать девушек управлять истребителями
  • 12.11 15:28
  • 1
Учения России и Сербии "Славянский щит" станут ежегодными
  • 12.11 14:26
  • 3
Путин поручил составить планы включения оборонных предприятий в нацпроекты
  • 12.11 11:56
  • 35
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 12.11 11:07
  • 1
Загороднюк: Украина движется к отмене обязательного призыва в армию (УНIАН, Украина)
  • 12.11 07:38
  • 1
Заместитель директора Центра АСТ о возможном приобретении "Мотор Сич" американцами
  • 12.11 06:00
  • 175
"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
  • 12.11 01:06
  • 1
Винтовку на замену СВД запустят в серию в ближайшие два года
  • 11.11 22:00
  • 10
Путин надеется на помощь искусственного интеллекта в преодолении косности российской бюрократии
  • 11.11 21:08
  • 59
Воздушно-космические силы в войне 2019 года. "Где деньги Зин?"
  • 11.11 20:44
  • 46
Их не остановить: российские дроны-камикадзе вызвали беспокойство в США