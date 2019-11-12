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Военное обозрение

Министр обороны Украины собрался отменить призыв в армию

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Источник изображения: Фейсбук/72-я омбр ВСУ

Украинские власти отличаются крайне противоречивыми действиями и риторикой. Некоторое время назад Киевом было принято решение о том, чтобы призывной возраст "соответствовал конституционным нормам", вследствие чего был восстановлен призыв с 18 лет. Напомним, что ранее на Украине нижняя планка призыва на основании указа президента (в прошлые годы) смещалась к 20-ти годам.

Мало того, объявлялось "преступным" решение, по которому в своё время призыв пытались отменить.

Теперь же министр обороны Андрей Загороднюк делает заявление, которое на Украине у многих вызвало недоумение. По словам Загороднюка, Минобороны работает над тем, чтобы призыв в ряды украинских силовых структур отменить полностью, переведя службу на 100-процентную контрактную основу.

Загороднюк в эфире телеканала ТСН:

Отменить призыв в армию – это моя персональная цель. Это будет нескоро, точно не в течение года. Скажу, что это и позиция государства в целом. Мы движемся к профессиональной армии согласно стандартам НАТО. Армия должна быть подготовленной, компактной. А главное – каждый военнослужащий должен знать место, пути продвижения по карьерной лестнице, знать, что его права защищены.

По словам Загороднюка, необходимо работать над конкуренцией при отборе только лучших из лучших.

Эти слова уже подвергли критике на Украине, отметив, что они утопичны. Основная причина в том, что уровень денежного довольствия военнослужащих ведущих стран НАТО порой на порядок отличается от уровня денежного довольствия военнослужащего ВСУ. Мало того, на Украине идёт война, которая точно не подталкивает к подписанию контракта.

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Страны
Украина
Проекты
NATO
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