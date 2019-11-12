Путин требует наладить контроль за закупками для космодрома "Восточный"

Москва. 11 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент России Владимир Путин потребовал не допускать нецелевого расходования средств при закупке техники и оборудования для реализации нацпроектов, как это было при строительстве космодрома "Восточный", где хищения так и не удалось прекратить полностью.

"Необходимо обеспечить строгое целевое использование средств, направляемых на закупку техники и оборудования. Нужно добиться абсолютной прозрачности в этой сфере. Движение средств должно четко прослеживаться на всех уровнях управления и по всем видам бюджетных расходов", - сказал он на совещании с членами правительства.

Путин заметил, что в свое время то же самое он говорил, применительно к другим крупным проектам, в том числе, строительству космодрома "Восточный".

"Сто раз сказано было: работайте прозрачно, деньги выделяются большие, проект носит практически общенациональный характер. Нет, воруют сотнями миллионов", - сказал глава государства в связи с этим.

По его словам, "уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись уже решения судов, люди в тюрьме сидят, но порядка там так и не удалось навести, как следует".

"Надеюсь, что когда мы говорим о диверсификации производства, работе в сфере ОПК с этими деньгами, все будет выстроено должным образом. Буду просить прокуратуру, следственные органы внимательным образом за этим следить, так же, как и контрольное управление президента", - подчеркнул Путин.

"Прошу проработать все эти вопросы и наладить действенный эффективный контроль за проведением закупок", - добавил он.