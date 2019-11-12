Исламские боевики переезжают на отдых в Европу

Турция начала репатриацию захваченных в Сирии боевиков террористической группировки ДАИШ ("Исламское государство" - запрещено в РФ) в европейские страны их гражданства.

Об этом передаёт турецкий государственный телеканал TRT Haber.

Власти Турции приступили к реализации того, о чём на прошлой неделе предупредил глава МВД Сулейман Сойлу, говорит Eadaily.

Вместе с тем данные о том, сколько исламских террористов с европейскими паспортами на руках будет возвращено на континент, не указывается.

Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в турецких тюрьмах содержится 1201 заключённых из числа бывших членов ИГ. Из этого количества в Сирии было захвачено 287 террористов.