Индия заключила контракт на очередную партию танков Т-90

Минобороны Индии подписало контракт с компанией Heavy Vehicles Factory на сборку 464 танков Т-90, состоящих на вооружении индийской армии под названием "Бхишма".

Совет по оборонным закупкам (Defence Acquisition Council) Минобороны Индии принял решение о приобретении 464 танков Т-90МС еще в 2016 году, сообщает Warspot со ссылкой на портал indiatimes.com.

Индийское правительство окончательно одобрило сделку в апреле текущего года. Теперь же подписан контракт с компанией, которая будет вести сборку танков. Если ранее назывались цифры порядка $1,9 млрд, то финальная стоимость сделки составила $2,8 млрд. По предварительным данным, поставка будет осуществляться в виде машинокомплектов для сборки, которую проведут на территории Индии аналогично предыдущим закупкам 2001, 2004 и 2007 годов.

Сухопутные войска Индии уже имеют на вооружении более 2400 танков Т-72 и порядка 1250 Т-90С. Т-90МС был впервые представлен на выставке Russian Expo Arms в 2011 году и является экспортным вариантом российского основного боевого танка Т-90 "Владимир". Его ключевые отличия от базовой модели заключаются в модернизированной башне, системе управления огнём "Калина" и дополнительной системе дистанционного управления пулемётами. При создании Т-90МС была увеличена мощность двигателя (до 1130 л.с.) и установлен дополнительный энергоагрегат, обеспечивающий электроснабжение танка во время стоянки. Кроме того, новая модификация может оснащаться танковым комплексом дистанционного подрыва осколочно-фугасных снарядов.

Масса Т-90МС с боекомплектом составляет 48 т, экипаж насчитывает три человека. Скорость машины при движении по шоссе достигает 60 км/ч. Танк оснащен 125-мм гладкоствольной пушкой, спаренным с ней 7,62-мм пулемётом и зенитной установкой с 7,62-мм пулемётом (по желанию заказчика зенитная установка может комплектоваться пулемётом калибра 12,7 мм). Основной прицел наводчика оборудован визирным каналом (дальность распознавания цели типа "танк" достигает 5 км) и тепловизионным каналом (дальность распознавания цели типа "танк" — 3,5 км), а также лазерным дальномером. Танк имеет комбинированную броню и решётчатые экраны на кормовых и бортовых проекциях.