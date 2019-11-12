Войти
Российская газета

Для родителей могут ввести бесплатный проезд к месту службы солдат

627
0
0
Источник изображения: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Родители солдат-срочников должны иметь возможность хотя бы один раз за время их службы бесплатно посетить соответствующую воинскую часть - если она, конечно, находится в отдалении. С таким предложением выступили в думском комитете по обороне. Согласно инициативе, это поможет избежать трагедий, подобных той, что случилась в воинской части в Забайкалье.

Напомним, что трагедия произошла 25 октября: срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам, убив восемь человек и ранив еще двух (сейчас их жизни вне опасности). Молодому человеку грозит срок вплоть до пожизненного. В Минобороны заявляли, что убийство могло произойти на почве нервного срыва.

Избежать таких ситуаций может помочь поддержка родителей, считает первый зампред комитета по обороне Александр Шерин.

Депутат, которого цитирует ТАСС, заявил, что государство должно оплачивать родителям срочника проезд к месту службы хотя бы один раз в год. Имеются в виду те ситуации, когда солдат несет службу в четырех тысячах километрах от дома и дальше.

Далеко не все родители имеют финансовую возможность преодолевать такие расстояния сами, отметил он.

Замглавы комитета также предложил обязать власти населенных пунктов, откуда призван солдат, раз в квартал общаться с ним по телефону в профилактических целях. Так, представители администраций муниципалитетов, сельских поселений должны осведомляться, "как жизнь, как служба". Кроме того, следует "обязательно поздравить солдатика с днем рождения, с днем защитника отечества, чтобы ему открытка пришла", добавил Шерин.

А еще необходимо сделать ставку на творческие вечера и прочие культурные мероприятия, чтобы облегчить солдатам службу. Минкультуры, считает депутат, должно финансировать приезд в части артистов, музыкантов, поэтов, актеров и т.п.

Ранее Шерин посетил войсковую часть в Забайкалье, где произошла трагедия и опросил военнослужащих. Те в разговоре с депутатом заявили об отсутствии неуставных отношений в части.


Татьяна Замахина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.11 16:59
  • 7
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 12.11 16:58
  • 52
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 12.11 16:39
  • 2
Базу ВМФ на Камчатке превратят в подводную крепость
  • 12.11 15:50
  • 18
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 12.11 15:43
  • 1
В Краснодаре начали обучать девушек управлять истребителями
  • 12.11 15:28
  • 1
Учения России и Сербии "Славянский щит" станут ежегодными
  • 12.11 14:26
  • 3
Путин поручил составить планы включения оборонных предприятий в нацпроекты
  • 12.11 11:56
  • 35
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 12.11 11:07
  • 1
Загороднюк: Украина движется к отмене обязательного призыва в армию (УНIАН, Украина)
  • 12.11 07:38
  • 1
Заместитель директора Центра АСТ о возможном приобретении "Мотор Сич" американцами
  • 12.11 06:00
  • 175
"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
  • 12.11 01:06
  • 1
Винтовку на замену СВД запустят в серию в ближайшие два года
  • 11.11 22:00
  • 10
Путин надеется на помощь искусственного интеллекта в преодолении косности российской бюрократии
  • 11.11 21:08
  • 59
Воздушно-космические силы в войне 2019 года. "Где деньги Зин?"
  • 11.11 20:44
  • 46
Их не остановить: российские дроны-камикадзе вызвали беспокойство в США