Новый автомат АК-12 получит версию под калибр стандарта НАТО

Автомат Калашникова АК-12 получит новую версию под калибр патронов стандарта НАТО. Уже есть соответствующий заказ.

О новой версии сообщил главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев. Он рассказал об этом в интервью РИА "Новости", приуроченном к 100-летию со дня рождения создателя легендарного автомата - Михаила Тимофеевича Калашникова. Его юбилей отметили 10 ноября.

Сергей Уржумцев добавил, что сегодня основные версии автоматов существуют в калибрах 5,45 и 7,62 миллиметра. Но есть экспортный заказ на автомат 7,62х51. Кроме того, предполагается разработать АК-12 в калибре 5,56х45 стандарта НАТО.

Конструктор автомат Калашникова образца 2012 года - Владимир Злобин. Масса автомата - 3,2 килограмма без магазина. Скорострельность - 700 выстрелов в минуту, прицельная дальность - одна тысяча метров. Министерство обороны России уже приняло на вооружение автомат АК-12. Создана и гражданская версия, получившая название АК TR3.

Светлана Цыганкова