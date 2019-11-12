Опубликовано видео сборки первого серийного Су-57

Видео сборки первого серийного истребителя пятого поколения Су-57 опубликовал телеканал "Звезда". Работы ведутся на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Гагарина.

- Это знаковое событие для Вооруженных сил: первый серийный самолет. Нет никаких сомнений в том, что мы получим его уже в этом году. В следующем году ожидаем еще один самолет, и далее уже идет кратное увеличение производства, - отметил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко. Он уточнил, что серийное производство будет вестись исходя из условий контракта - более 70 самолетов до 2028 года. К этому времени три авиаполка российских ВКС должны быть полностью перевооружены на Су-57.

После того, как было объявлено о старте крупносерийного производства Су-57, началось продвижение истребителя на экспорт. Интерес к самолету проявили Алжир, Вьетнам, Индия, Китай, Турция и Мьянма.

Алексей Иванов