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Известия.ru

Путин объяснил сокращение расходов на оборону и безопасность

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Общее сокращение расходов на оборону и безопасность связано с тем, что пик модернизации в данной сфере уже пройден, заявил президент России Владимир Путин. Об этом 11 ноября сообщает "РИА Новости".

"У нас общее сокращение расходов на оборону и безопасность, вы знаете об этом. Связано это не с тем, что мы так спустя рукава к этим вопросам относимся, а с тем, что основные запланированные и связанные с необходимостью интенсифицировать работу по обеспечению безопасности страны <...> и необходимостью смены военного оборудования и военной техники, мы все-таки основной пик этой работы прошли", — сказал российский лидер на совещании с членами правительства.

Он отметил, что созданные на предприятиях оборонно-промышленного комплекса мощности и собранные коллективы должны работать и дальше, выпуская высокотехнологичную продукцию и технику, которая должна быть полностью конкурентоспособной.

"Не нужно повторять того, что происходило в замкнутой советской экономике. Техника должна отвечать требованиям заказчиков, иметь надежную систему после продажного и гарантийного обслуживания", — подчеркнул президент.

Кроме того, российский лидер потребовал от членов правительства предоставить ему "четкие, понятные, внятные предположения по расширению участия предприятий оборонки по реализации нацпроектов". Он также попросил доложить о необходимых нормативно-правовых и организационных решениях.

26 сентября был опубликован проект бюджета на следующий год и на плановый период 2021–2022 годов, из которого следует, что расходная часть бюджета, выделенная Министерству обороны в 2020 году, составляет 1,894 трлн рублей.В 2019 году расходы военного ведомства составили 1,776 трлн рублей.

Большую часть средств из выделенных 1,894 трлн рублей (1,056 трлн рублей) Минобороны предполагает потратить на национальную оборону. При этом в бюджете есть и засекреченные показатели гособоронзаказа.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
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