США закрывают "Открытое небо": Россия не станет выходить из договора

Россия не станет выходить из Договора по открытому небу вслед за США

Москва не будет выходить из Договора по открытому небу в ответ на подобные действия Вашингтона. К тому же, Россия не уверена, что США пойдут на такой шаг, заявили в МИДе. Обсуждение судьбы этого документа активизировалось на фоне сообщений о готовности американской стороны отказаться от участия в нем. В РФ такую перспективу считают тревожной для международной безопасности.

В Москве не уверены, что Вашингтон намерен выйти из Договора по открытому небу (ДОН), но готовы рассмотреть различные варианты действий в ответ на возможный демарш США, сообщил газете "Известия" заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на полях IV Московской конференции по нераспространению.

При этом он уточнил, что Москва не будет выходить из соглашения, если это сделает американская сторона. "Мы считаем договор важным элементом, который особенно в нынешней ситуации стабилизирует многие процессы. Варианты действий есть разные, однако мы не можем просто взять и поступить зеркально", - отметил дипломат.

Россия все же надеется, что США останутся участником ДОНа, подчеркнул Рябков.

О готовности России ответить США на их возможный выход из договора за несколько дней до этого сообщил РИА "Новости" директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.

Он уверен, что любые решения американской стороны по выходу из соглашений бьют по международной безопасности. "К сожалению, наши американские коллеги занимаются этим целенаправленно с конца 1990-х годов прошлого века", - констатировал дипломат. В таких условиях намерения Вашингтона выйти из ДОН не стали для Москвы "большим сюпризом", сказал он.

По его словам, у России уже готов ответ для США на случай их выхода из соглашения.

При этом российский посол в США Анатолий Антонов допустил, что американская сторона может и не выйти из ДОНа. К тому же официальных объявлений о таком решении из Вашингтона еще не звучало, отметил он.

Антонов солидарен с Ермаковым во мнении, что выход США из соглашения станет ударом по мировой безопасности. "Слишком мало у нас осталось сегодня договоров с тем, чтобы можно было легко от них избавляться", - отметил диппредставитель.

О возможном выходе Вашингтона из ДОН стало известно в конце октября из СМИ. Два источника в администрации президента США сообщили газете The Wall Street Journal, что глава государства Дональд Трамп уже подписал соответствующий документ. Хотя, как уточнили журналисты, окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Собеседники газеты рассказали, как 20 сентября Россия помешала США и Канаде выполнить наблюдательные полеты, предусмотренные соглашением, в европейской части страны.

При этом в Минобороны России выразили мнение, что в действительности американская сторона заинтересована в сохранении этого документа и даже доказывает это на деле. Начальник управления ведомства по контролю за выполнением договора Сергей Рыжков рассказал "Красной звезде", что США больше других подают заявок для полетов над Россией. По его словам, в 2020 году из 38 заранее запланированных наблюдательных полетов над страной Соединенные Штаты заявили 21 полет. "В 2017 и 2018 годах Штаты провели над нами по 16 наблюдательных полетов", - обратил внимание Рыжков.

Кроме того, он указал на серьезные противоречия по вопросу выхода из соглашения, которые сегодня есть в США.

Как рассказал представитель оборонного ведомства, группа влиятельных американских парламентариев направила госсекретарю Майку Помпео и министру обороны Марку Эсперу петицию с призывом отказаться от намерений выйти из ДОНа.

"Кто победит - время покажет", - заключил собеседник издания.

Противники этого договора в США считают, что это соглашение позволяет России собирать разведданные в стране. При этом в американской администрации есть и другое мнение. В начале октября председатель комитета палаты представителей по международным делам Элиот Энгел назвал выход Вашингтона из ДОНа выгодным только для России.

Он решил, что это навредит партнерам США и их интересам в сфере национальной безопасности. К тому же, такие действия могут разделить трансатлантический альянс и подорвать уверенность в надежности Соединенных Штатов как стабильного и предсказуемого партнера, предупредил Энгел.

Его обеспокоили сообщения о возможном выходе Вашингтона из ДОНа, поэтому он направил письмо с протестом в Белый дом на имя советника президента по нацбезопасности.

Председатель палаты представителей призвал Белый дом обсуждать этот вопрос с конгрессом. "Насколько мне известно, администрация не проводила консультации с нашими союзниками и партнерами по этому вопросу", - констатировал он.

Многосторонний международный Договор по открытому небу был заключен 24 марта 1992 года в Хельсинки. Его подписали 23 государства-члена Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Соглашение призвано содействовать укреплению доверия между странами, совершенствуя механизмы отслеживания военной деятельности и соблюдения действующих договоров в области контроля над вооружениями. Режим открытого неба позволяет участникам соглашения облетать территории друг друга. Россия ратифицировала этот документ 26 мая 2001 года.

Лидия Мисник