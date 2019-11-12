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Глава немецкого МИД: Европа не сможет защитить себя без НАТО (Der Spiegel, Германия)

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Глава МИД Германии Хайко Маас на пресс-конференции по итогам встречи с исполняющим обязанности министра иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России. 10 мая 2018
Глава МИД Германии Хайко Маас на пресс-конференции по итогам встречи с исполняющим обязанности министра иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России. 10 мая 2018.
Источник изображения: © РИА Новости, Григорий Сысоев

Глава МИД Германии Хайко Маас в статье для "Шпигеля" заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон был неправ, заявив о "смерти мозга НАТО". НАТО необходима Европе, считает Маас. Европа должна быть сильной, но при этом оставаться частью НАТО, ведь без США ей себя не защитить.

Глава МИД Германии Хайко Маас в статье для "Шпигеля" заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон был неправ, заявив о "смерти мозга НАТО". НАТО необходима Европе, считает Маас.

Через 30 лет после падения Берлинской стены будущее стало еще более неясным и непредсказуемым, пишет Хайко Маас.

Он выделяет три аспекта, особенно важных для мира и безопасности в Европе. Во-первых, Европа должна быть сильной и суверенной. Во-вторых, такая Европа должна оставаться частью НАТО, а не становиться заменой альянса, ведь без США ей себя все равно не защитить. В-третьих, нельзя допустить раскола Европы в вопросах безопасности, в том числе и в области отношений с Москвой.

Вместе с французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом Маас сейчас разрабатывает проект Совета европейской безопасности.

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