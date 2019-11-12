Серийное производство снайперской винтовки на замену СВД начнется в ближайшие два года

ЦАМТО, 11 ноября. Снайперская винтовка Чукавина на замену легендарной СВД пойдет в серию в ближайшие два года. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.

Десятого ноября исполнилось 100 лет со дня рождения легендарного советского и российского конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова.

"С 2017 года были начаты ОКР по тактико-техническим заданиям силовых структур России, над которыми мы сейчас работаем. В ближайшие два года этот объем работ должен быть завершен, и мы сможем приступить к запуску в серию и поставке этих образцов заказчикам", – сказал С.Уржумцев.

В первую очередь, отметил собеседник агентства, это снайперское оружие тактического плана. "Это винтовка Чукавина. Такой винтовкой интересуются все силовые структуры, но основной заказчик, конечно, Минобороны, потому что винтовка Драгунова, принятая на вооружение в 1963 году, значительно не улучшалась и не совершенствовалась. Те параметры, которые были в нее заложены, просуществовали несколько десятков лет и удовлетворяли потребностям военных", – цитирует "РИА Новости" С.Уржумцева.

Он добавил, что задачи изменились и к оружию предъявляются новые требования, которые СВД не может обеспечить. "Поэтому проект снайперской винтовки Чукавина призван заменить винтовку Драгунова во всех строевых частях. Кстати, Евгению Федоровичу Драгунову в следующем году, 20 февраля, исполняется также сто лет", – отметил собеседник агентства.

Как отмечает агентство, СВЧ – это новейшая разработка концерна "Калашникова" в области высокоточного стрелкового оружия, выполненная в трех калибрах – 7,62х54R, 7,62х51 NATO (также известен как .308 Win), а также .338 Lapua Magnum (8,6х70 мм). Приклад, ствольная коробка и ствол находятся на одной линии, что уменьшает подброс оружия. На винтовке имеется планка Пикатинни для установки навесного оборудования. Магазин в СВЧ используется от винтовки СВД, что делает новую разработку отчасти унифицированной с предшественницей.