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ЦАМТО

США продолжат давление на Турцию из-за покупки ЗРС С-400

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ЦАМТО, 11 ноября. Турции грозят санкции конгресса США за покупку российских ЗРС С-400.

Как передает "РИА Новости", о неприемлемости таких закупок заявит и президент США Дональд Трамп в ходе визита в Вашингтон на текущей неделе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

"Мы этим были очень недовольны", – заявил О'Брайен в эфире CBS, комментируя покупку Турцией С-400.

"Если Турция не избавится от С-400, то, вероятно санкции в соответствии с законом CAATSA пройдут в конгрессе с подавляющей поддержкой, и Турция ощутит последствия этих санкций. Мы это ясно говорили президенту Эрдогану. В НАТО нет места для С-400, для значительных закупок российского оружия. Это президент (Трамп) скажет ему (Эрдогану) очень ясно, когда он приедет сюда в Вашингтон", – сказал О'Брайен.

Ранее США исключили Турцию из программы производства F-35 и пригрозили дальнейшими санкциями за покупку российских систем ПВО, отмечает агентство.

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С-400 Триумф
Персоны
Трамп Дональд
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