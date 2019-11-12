ЦАМТО, 11 ноября. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Европу развивать новые системы вооружений, передает "РИА Новости".

"Мы будем в будущем совместно развивать системы вооружений, в том числе проект военных самолетов и проект танков. Германия и Франция находятся здесь на острие развития", – заявила канцлер в своем традиционном еженедельном видеообращении, посвященном в этот раз 64-й годовщине со дня основания Бундесвера.

По словам А.Меркель, "европейские члены НАТО должны в будущем взять на себя больше ответственности", в том числе в рамках PESCO (постоянного структурированного сотрудничества в сфере обороны – ред.). Необходимо объединить "военный компонент с внешнеполитическими интересами и сотрудничеством в области развития в ЕС", – считает А.Меркель.

Канцлер добавила, что безопасность Германии обеспечивает "наличие Бундесвера", поэтому Вооруженные силы должны получить необходимые финансовые ресурсы для развития, отмечает агентство.