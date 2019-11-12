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ЦАМТО

Ангела Меркель призвала Европу развивать новые системы вооружений

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Канцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель.
Источник изображения: © AP Photo, Hannibal Hanschke

ЦАМТО, 11 ноября. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Европу развивать новые системы вооружений, передает "РИА Новости".

"Мы будем в будущем совместно развивать системы вооружений, в том числе проект военных самолетов и проект танков. Германия и Франция находятся здесь на острие развития", – заявила канцлер в своем традиционном еженедельном видеообращении, посвященном в этот раз 64-й годовщине со дня основания Бундесвера.

По словам А.Меркель, "европейские члены НАТО должны в будущем взять на себя больше ответственности", в том числе в рамках PESCO (постоянного структурированного сотрудничества в сфере обороны – ред.). Необходимо объединить "военный компонент с внешнеполитическими интересами и сотрудничеством в области развития в ЕС", – считает А.Меркель.

Канцлер добавила, что безопасность Германии обеспечивает "наличие Бундесвера", поэтому Вооруженные силы должны получить необходимые финансовые ресурсы для развития, отмечает агентство.

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Страны
Германия
Франция
Проекты
NATO
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