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Военное обозрение

Самые дорогие самолеты ВВС США по стоимости часа полёта

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Источник изображения: topwar.ru

В сети обсуждают статистику, касающуюся вопросов эксплуатации американских самолётов различных классов и модификаций. Речь идёт о данных, которые соответствуют стоимости одного часа эксплуатации американских истребителей, самолётов радиоэлектронной разведки, бомбардировщиков и других самолётов ВВС США.

Если верить приведённой в сети таблице (изображение ниже), то тройка самых дорогих в эксплуатации американских самолётов выглядит следующим образом.

На третьей позиции со стоимостью часа полёта почти в 101 тыс. долларов самолёт C-5 Galaxy. Это стратегический военный транспортник с максимальной взлётной массой в 379,6 тонн. Впервые в воздух этот самолёт поднялся в 1970 году.

Источник изображения: topwar.ru

Второе место с показателями в 130,1 тысячу долларов за час полёта занимает малозаметный бомбардировщик B-2 Spirit, который начал эксплуатироваться в ВВС США в 1997 году.

И настоящий рекордсмен по стоимости эксплуатации - Boeing E-4B "Nightwatch" (NEACP), который является летающим командным пунктом. Часто этот самолёт именуют "самолётом судного дня". Стоимость часа его полёта составляет 159,5 тыс. долларов США.

В таблице указывается стоимость часа эксплуатации истребителей 5-го поколения F-22 и F-35. Так данные по F-22 Raptor – 58 тыс. долларов за час полёта, F-35A Lightning II – 67,5 тыс. долларов.

Примечательно, что эти сведения существенно расходятся с данными, ранее опубликованными Forbes: для F-22 – 33,5 тыс. долларов, для F-35 -28,45 тыс.

Источник изображения: topwar.ru

Стоимость часа полёта F-16 в Forbes оценивали в 8,3 тысячи долларов США.

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Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
C-5 Galaxy
F-16
F-22
F-35
F-35A
Компании
Boeing
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