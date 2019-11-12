США пытаются напугать Россию и Китай продажей АПЛ Австралии

Если США начнут продавать союзникам атомные подводные лодки, это станет "худшим кошмаром" для России и Китая. Так считает обозреватель журнала The National Interest Гарри Казианис.

Журналист пишет о предполагаемых поставках нескольких американских субмарин класса "Вирджиния" Австралии, что позволит Америке и союзникам усилить военную мощь в Азиатско-Тихооокеанском регионе и снизить там влияние Пекина.

По словам Казианиса, американские подлодки дадут Австралии больше возможностей для патрулирования больших территорий. Кроме того, у двух стран появятся определенные преимущества от совместного базирования, материально-технического обеспечения и обучения.

Хотя тот же журнал назвал АПЛ "Юрий Долгорукий" российским "оружием Судного дня".