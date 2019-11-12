Массу военно-транспортного Ил-112 снизили на тонну

Вес первого прототипа перспективного военно-транспортного самолета Ил-112 снижен на тонну. Уменьшения массы удалось добиться за счет доработки оборудования и использования композиционных материалов.

- На самолете реализованы решения по оптимизации взлетной массы, что позволило снизить вес конструкции более чем на тонну. Этого удалось добиться за счет использования новых материалов, усовершенствования систем и оборудования самолета. Работы по доработке самолета продолжаются, - сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Ильюшин".

Напомним, построенный в Воронеже Ил-112 совершил первый полет 30 марта. О том, что самолет перетяжелен, стало известно еще до этого. Из-за лишнего веса транспортник не соответствовал тактико-техническому заданию Минобороны - в частности, по доставке пяти тонн груза на дальность 1200 километров. "Ильюшин" вместе с заказчиком разработал план мероприятий по снижению массы самолета. Так, будут заменены рампа и створки грузового люка, оптимизировано штурманское оборудование.

- На "единице" (первом прототипе. - РГ) будет реализовано до тонны снижения веса. На "тройке" - не менее двух тонн, - рассказал агентству источник в оборонно-промышленном комплексе.

В придачу к двум построенным самолетам: для статических и летных тестов, - воронежский авиазавод строит еще два. Серийная машина будет полностью соответствовать требованиям заказчика, заверили на заводе. Продолжение испытаний Ил-112 запланировано на 2020 год.

Антон Валагин (Воронеж)