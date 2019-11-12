Войти
WarSpot

Т-90 для Индии: ещё полтысячи "Бхишм"

464
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Индия заключила контракт на очередную партию российских танков. Вчера, 10 ноября, портал indiatimes.com сообщил о том, что Минобороны Индии подписало контракт с компанией Heavy Vehicles Factory на сборку 464 танков Т-90, состоящих на вооружении индийской армии под названием "Бхишма".

Совет по оборонным закупкам (Defence Acquisition Council) Минобороны Индии принял решение о приобретении 464 танков Т-90МС ещё в 2016 году. Индийское правительство окончательно одобрило сделку в апреле текущего года. Теперь же подписан контракт с компанией, которая будет вести сборку танков. Если ранее назывались цифры порядка $1,9 млрд, то финальная стоимость сделки составила $2,8 млрд. По предварительным данным, поставка будет осуществляться в виде машинокомплектов для сборки, которую проведут на территории Индии аналогично предыдущим закупкам 2001, 2004 и 2007 годов.

Танк Т-90МС с экипажем

Источник изображения: pro-tank.ru

Сухопутные войска Индии уже имеют на вооружении более 2400 танков Т-72 и порядка 1250 Т-90С. Т-90МС был впервые представлен на выставке Russian Expo Arms в 2011 году и является экспортным вариантом российского основного боевого танка Т-90 "Владимир". Его ключевые отличия от базовой модели заключаются в модернизированной башне, системе управления огнём "Калина" и дополнительной системе дистанционного управления пулемётами. При создании Т-90МС была увеличена мощность двигателя (до 1130 л.с.) и установлен дополнительный энергоагрегат, обеспечивающий электроснабжение танка во время стоянки. Кроме того, новая модификация может оснащаться танковым комплексом дистанционного подрыва осколочно-фугасных снарядов.

Масса Т-90МС с боекомплектом составляет 48 т, экипаж насчитывает три человека. Скорость машины при движении по шоссе достигает 60 км/ч. Танк оснащён 125-мм гладкоствольной пушкой, спаренным с ней 7,62-мм пулемётом и зенитной установкой с 7,62-мм пулемётом (по желанию заказчика зенитная установка может комплектоваться пулемётом калибра 12,7 мм). Основной прицел наводчика оборудован визирным каналом (дальность распознавания цели типа "танк" достигает 5 км) и тепловизионным каналом (дальность распознавания цели типа "танк" — 3,5 км), а также лазерным дальномером. Танк имеет комбинированную броню и решётчатые экраны на кормовых и бортовых проекциях.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
Калина СУО
Т-72
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Похожие новости
12.11.2019
Индия заключила контракт на очередную партию танков Т-90
11.04.2019
Индия расширяет заказ на Т-90
26.03.2019
Возвращение к лихим 90-м
09.11.2016
Индийские военные одобрили закупку в России 464 танков Т-90
08.02.2010
Куда идут миллиарды
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.11 16:59
  • 7
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 12.11 16:58
  • 52
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 12.11 16:39
  • 2
Базу ВМФ на Камчатке превратят в подводную крепость
  • 12.11 15:50
  • 18
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 12.11 15:43
  • 1
В Краснодаре начали обучать девушек управлять истребителями
  • 12.11 15:28
  • 1
Учения России и Сербии "Славянский щит" станут ежегодными
  • 12.11 14:26
  • 3
Путин поручил составить планы включения оборонных предприятий в нацпроекты
  • 12.11 11:56
  • 35
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 12.11 11:07
  • 1
Загороднюк: Украина движется к отмене обязательного призыва в армию (УНIАН, Украина)
  • 12.11 07:38
  • 1
Заместитель директора Центра АСТ о возможном приобретении "Мотор Сич" американцами
  • 12.11 06:00
  • 175
"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
  • 12.11 01:06
  • 1
Винтовку на замену СВД запустят в серию в ближайшие два года
  • 11.11 22:00
  • 10
Путин надеется на помощь искусственного интеллекта в преодолении косности российской бюрократии
  • 11.11 21:08
  • 59
Воздушно-космические силы в войне 2019 года. "Где деньги Зин?"
  • 11.11 20:44
  • 46
Их не остановить: российские дроны-камикадзе вызвали беспокойство в США