Могут сами: Украина готова отражать "агрессию" России

Глава Минобороны Украины заявил о готовности защититься от России

Украина готова самостоятельно защищаться от России в случае ее нападения, заявил министр обороны страны Андрей Загороднюк. По его словам, ответ на агрессивные действия уже отработан. Из Киева периодически звучат заявления, что Москва готовится напасть на соседнее государство. При этом в РФ уже не раз заверяли, что таких намерений у страны нет.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил в интервью телеканалу "1+1", что страна готова самостоятельно защититься от России в случае нападения. Ведомство не исключает подобный сценарий и имеет отработанный ответ на агрессивные действия, сказал он.

Вместе с тем глава украинского минобороны подчеркнул, что государство продолжает сотрудничать с НАТО, которая поставляет в страну оружие, технику и помогает в подготовке бойцов.

В середине октября о подготовке России к проведению широкомасштабной военной агрессии говорил в интервью порталу "Тиждень" заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Таран. "Эти планы вполне очевидны. ВСУ в соответствии с этим готовятся к отражению вооруженной агрессии по всей границе Украины", - подчеркнул он.

Он выразил мнение, что Россия готовит вторжение, в частности, на участках рядом с Белоруссией и Крымом, а в первую очередь агрессия идет на линии соприкосновения в Донбассе.

"Линия соприкосновения стабилизирована, дальнейшее продвижение агрессора вглубь территории невозможно", - отметил заместитель начальника Генштаба.

В Киеве считают, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) подконтрольны Москве, хотя российская сторона не раз заверяла, что не участвует в конфликте на востоке Украины.

В этом контексте замначальника украинского Генштаба обратил внимание на нынешнее состояние украинской армии, которое, по его словам, существенно улучшилось за последнее время. Он напомнил, что в 2014 году у Украины были только четыре более или менее готовые к выполнению задач батальонно-тактические группы. Зато в состоянии боеготовности почти весь боевой состав ВСУ, подчеркнул Таран. "Можем сравнить ситуацию в 2014-м и теперь: пять тактических групп тогда и 17 боевых бригад в сухопутных войсках, пять в десантно-штурмовых войсках и две полноценные бригады морских пехотинцев сегодня", - отметил украинский военный.

В апреле бывший тогда секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов утверждал, что Россия готовится к "полномасштабной войне" в Европе, а "первым плацдармом" в ней станет Украина. В связи с этим он назвал сильную украинскую армию важнейшим фактором защиты мира и безопасности на континенте.

За месяц до этого об угрозе "вторжения", в условиях которой существует Украина, говорил бывший тогда начальником Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

Он утверждал, что страна находится в уязвимом положении сразу с трех направлений: с севера, востока и юга. Генерал заявил, что Москва стягивает войска к границам.

"Российская сторона завершает формирование на границе Украины ударных соединений, которые вместе с частями спецназначения по замыслу кремлевских стратегов составят основу сил вторжения", - заявил Муженко на встрече с представителями военно-дипломатического корпуса, аккредитованного в стране.

Подобные заявления в период своего правления делал и бывший президент Украины Петр Порошенко. В частности, в конце февраля он заявил о реальности угрозы "полномасштабной агрессии" со стороны России. "Угроза полномасштабной войны - это не декларация. Она целиком реальна, особенно в свете нынешних военных приготовлений противника. Приготовления ведутся вблизи границы Украины, в Смоленской, Воронежской, Белгородской, Ростовской областях и на территории... Крыма", - подчеркнул Порошенко, выступая на оперативно-стратегическом собрании с руководящим составом ВСУ в Киеве.

Он заявил, что Россия "никоим образом не отказалась от возможности достичь своих целей на Украине вооруженным путем" и указал на "беспрецедентную милитаризацию черноморского региона".

В России неоднократно на разных уровнях комментировали подобные заявления украинской стороны и заверяли, что не собираются воевать с соседним государством. В частности, об этом в конце прошлого года в эфире радио "Комсомольская правда" говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он обратил внимание, что русскоязычные жители Украины сегодня воюют с украинским режимом.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что у Москвы есть отношения с украинским государством и они для нее «гораздо важнее» власти, пришедшей в 2014 году.

"Подавляющее большинство украинского народа, я уверен, желает мира и желает избавиться от позорного режима. Воевать с Украиной мы не будем, я вам обещаю", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Кристина Сизова