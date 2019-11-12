В Индии будут собраны дополнительно 469 ОБТ Т-90

ЦАМТО, 11 ноября. Согласно сообщению, опубликованному 8 ноября на сайте газеты Times of India, МО Индии подписало с государственным заводом тяжелого машиностроения Heavy Vehicles Factory (HVF) контракт на производство 469 ОБТ Т-90.

Стоимость соглашения оценивается в 200 млрд. рупий (2,87 млрд. долл.). Предполагается, что танки будут выполнены в версии Т-90МС.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2019 года Комитет по безопасности правительства Индии (Cabinet Committee on Security – CCS) одобрил закупку для Сухопутных войск страны 464 танков T-90МС российской разработки общей стоимостью 134,48 млрд. рупий (1,93 млрд. долл.). Совет по оборонным закупкам МО Индии одобрил закупку танков еще в ноябре 2016 года. Тем не менее, 7 ноября этого года многочисленные источники газеты Times of India в государственном Управлении оружейных заводов OFB (Ordnance Factory Board) подтвердили, что заказ оценивается в 200 млрд. рупий.

По информации представителей СВ Индии, новые ОБТ будут импортированы в виде машинокомплектов, которые изготовит АО "НПК "Уралвагонзавод", для окончательной сборки на предприятии HVF в Авади. Как ожидается, в конечном итоге ими будут оснащены 10 танковых полков СВ Индии. С учетом нынешних производственных мощностей завода, который составляет около 120 машин в год, на производство всех 464 танков может потребоваться около четырех лет.

По информации индийских источников, приобретение T-90МС стало необходимым ввиду низких темпов лицензионного производства 1000 ОБТ T-90С "Бхишма", заказанных в 2006-2007 гг., которое планировалось завершить к 2020 году. На данный момент завод HVF произвел по лицензии только 350-400 ед. T-90С. С 2002 года HVF также собрал около 400-450 танков T-90С, поставленных Россией в виде машинокомплектов.

Ожидается, что T-90МС дополнят ОБТ "Бхишма", развернутые в индийских штатах Пенджаб и Раджастхан на севере и северо-западе страны на границе с Пакистаном. Ранее планировалось, что к 2020 году в составе СВ Индии будет состоять 21 танковый полк Т-90, каждый из которых должен быть оснащен 17 учебными и 45 боевыми танками. Как планируется, после завершения поставки на вооружении СВ Индии будет состоять более 1500 танков Т-90. При этом Пакистан также ведет переговоры с Россией о приобретении более 300 ед. Т-90.

Потребность в дополнительных T-90МС может быть связана и с отсутствием прогресса в программе разработки индийского ОБТ "Арджун", целью которой являлось оснащение СВ национальным тяжелым танком для ведения боевых действий в случае войны с Пакистаном.

48-тонный танк Т-90МС отличается улучшенными характеристиками по сравнению с базовой версией Т-90С. К ним относятся модифицированный многотопливный турбодизельный двигатель мощностью 1130 л.с. в сочетании с автоматической трансмиссией, новый блок воздушного охлаждения, усовершенствованная динамическая защита и дистанционно управляемый модуль вооружения. Основное вооружение танка – 125-мм гладкоствольная пушка 2А46М-5, которая может вести стрельбу теми же боеприпасами, что и Т-90С. ОБТ Т-90МС может оснащаться комплектом динамической защиты "Реликт", которая обеспечивает снижение эффективности бронебойного снаряда на 40-50% и до 70% – от воздействия боеприпаса с тандемной противотанковой кумулятивной боевой частью (HEAT).