В "МВД Ливии" заявили об уничтожении ЗРПК "Панцирь"

В Ливии уничтожена одна из систем ПВО "Панцирь" российского производства, сообщил "глава МВД" страны Фахти Башага в своём недавнем интервью. По его словам, комплекс был установлен на шасси немецкого производства, как было исполнено в своё время по заказу ОАЭ.

Источник изображения: topwar.ru

Об уничтожении ЗРПК "Панцирь" информация появилась в арабоязычном ресурсе Defense-Arabic.com.

Ранее сообщалось, что у войск Халифы Хафтара в распоряжении имеется один зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" российского производства. Считается, что ЗРПК поступил в Ливию именно из Объединённых Арабских Эмиратов.

За последние несколько дней г-н Башага уже неоднократно обращается к "российской" тематике. Не так давно он заявил, что Москва "подливает масла в огонь" ливийского конфликта, посылая в страну наемников и оружие.

Следует отметить, что в Ливии до сих пор нет единой власти, поэтому заявления Башаги следует воспринимать лишь с позиции так называемого "международно-признанного" режима в Триполи, который контролирует лишь столицу страны и некоторые другие территории.

Второе правительство – находится в Тобруке под эгидой маршала Халифы Хафтара, который в апреле этого года предпринял неудачный штурм Триполи. Именно с этим правительством РФ имеет наиболее прочные контакты. Также Хафтара негласно поддерживают некоторые аравийские монархии.

Кроме того, в Ливии на местах действует ряд племенных группировок и настоящих террористов (включая и запрещённый в России ИГИЛ), которые не подчиняются ни одному из правительств, удерживая определённые участки территории страны силой оружия.