В России построят четыре региональные станции системы спутниковой связи "Гонец"

Новые станции появятся в Мурманске, Ростове-на-Дону, Норильске и Анадыре

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Региональные станции спутниковой системы связи "Гонец" появятся в Мурманске, Ростове-на-Дону, Норильске и Анадыре. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении на сайте Роскосмоса.

"АО "Спутниковая система "Гонец" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") открыло четыре новых региональных филиала в городах Мурманск, Ростов-на-Дону, Норильск и Анадырь. В каждом из них будет размещено по одной региональной станции многофункциональной системы персональной спутниковой связи "Гонец-Д1М", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Роскосмосе, после "проведения автономных испытаний и ввода новых станций в эксплуатацию улучшится качество предоставляемых услуг спутниковой связи по передаче данных, в частности сократится время доставки информации до ее потребителей".

Сейчас станции размещены в Москве, Южно-Сахалинске и Железногорске (Красноярский край).

"Гонец" - единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена различными видами информации с подвижными и стационарными объектами.