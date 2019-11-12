"Калашников" назвал недостатки американского конкурента АК

Конкурент автомата Калашникова – винтовки, созданные на базе американской схемы AR, – в жарких странах "клинит" после отстрела 3-4 магазинов, рассказал главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.

"Наш основной конкурент – винтовочная схема типа AR в странах с очень жарким климатом ведет себя нестабильно. После отстрела 3-4 магазинов такой автомат просто клинит, и приходится ждать, пока конструкция не остынет. Автоматы АК лишены такого недостатка", – передает РИА "Новости" слова Уржумцева.

По его словам, несмотря на то, что к настоящему времени создано значительное количество компоновочных решений автоматов, остаются только две основные компоновки, которые удовлетворяют требованиям военных многих стран мира.

"Это компоновка АК и компоновка AR (США). Все остальное – это производные от них решения", – сказал Уржумцев.

Напомним, в феврале 2018 года в правоохранительных органах Флориды сообщили, что Николас Круз, открывший стрельбу в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас" городка Паркленд американского штата Флорида, стрелял из полуавтоматической винтовки AR-15 с магазином на 30 патронов, рассчитанной на точную одиночную стрельбу.

Дмитрий Зубарев