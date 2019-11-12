Войти
Деловая газета "Взгляд"

"Калашников" назвал недостатки американского конкурента АК

621
0
0
AR-15
AR-15 — американская полуавтоматическая винтовка под патрон 5,56×45 мм.
Источник изображения: simonov / wikimedia.org

Конкурент автомата Калашникова – винтовки, созданные на базе американской схемы AR, – в жарких странах "клинит" после отстрела 3-4 магазинов, рассказал главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.

"Наш основной конкурент – винтовочная схема типа AR в странах с очень жарким климатом ведет себя нестабильно. После отстрела 3-4 магазинов такой автомат просто клинит, и приходится ждать, пока конструкция не остынет. Автоматы АК лишены такого недостатка", – передает РИА "Новости" слова Уржумцева.

По его словам, несмотря на то, что к настоящему времени создано значительное количество компоновочных решений автоматов, остаются только две основные компоновки, которые удовлетворяют требованиям военных многих стран мира.

"Это компоновка АК и компоновка AR (США). Все остальное – это производные от них решения", – сказал Уржумцев.

Напомним, в феврале 2018 года в правоохранительных органах Флориды сообщили, что Николас Круз, открывший стрельбу в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас" городка Паркленд американского штата Флорида, стрелял из полуавтоматической винтовки AR-15 с магазином на 30 патронов, рассчитанной на точную одиночную стрельбу.



Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AR-15
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Похожие новости
05.02.2018
Новое белорусское оружие показали в Минске
07.11.2017
Прощай, Калашников!
24.10.2016
Санкционный шанс
05.02.2016
Идеальный «Калашников» родом из США
14.05.2013
Подписано в печать
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.11 17:05
  • 2
Учения России и Сербии "Славянский щит" станут ежегодными
  • 12.11 16:59
  • 7
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 12.11 16:58
  • 52
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 12.11 16:39
  • 2
Базу ВМФ на Камчатке превратят в подводную крепость
  • 12.11 15:50
  • 18
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 12.11 15:43
  • 1
В Краснодаре начали обучать девушек управлять истребителями
  • 12.11 14:26
  • 3
Путин поручил составить планы включения оборонных предприятий в нацпроекты
  • 12.11 11:56
  • 35
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 12.11 11:07
  • 1
Загороднюк: Украина движется к отмене обязательного призыва в армию (УНIАН, Украина)
  • 12.11 07:38
  • 1
Заместитель директора Центра АСТ о возможном приобретении "Мотор Сич" американцами
  • 12.11 06:00
  • 175
"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
  • 12.11 01:06
  • 1
Винтовку на замену СВД запустят в серию в ближайшие два года
  • 11.11 22:00
  • 10
Путин надеется на помощь искусственного интеллекта в преодолении косности российской бюрократии
  • 11.11 21:08
  • 59
Воздушно-космические силы в войне 2019 года. "Где деньги Зин?"
  • 11.11 20:44
  • 46
Их не остановить: российские дроны-камикадзе вызвали беспокойство в США