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Деловая газета "Взгляд"

В России разработали систему для повышения точности авиабомб

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Бомбардировщик Су-24. Архивное фото
Бомбардировщик Су-24. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

ВКС России получат бортовые комплексы, значительно повышающие эффективность применения неуправляемых авиационных бомб, в результате чего точность ударов бомбардировочной авиации возрастет в два-три раза, рассказали в военном технополисе "Эра" (Анапа).

Соответствующий проект реализуют сотрудники лаборатории "Техническое зрение" технополиса и специалисты ПАО "Сухой". В задачи "Эры" входят расчетные исследования всей номенклатуры неуправляемых боеприпасов на вооружении ВКС. "Выборочная проверка адекватности" полученных результатов проводится в 929-м Государственном летно-испытательном центре им. Чкалова (ГЛИЦ, Ахтубинск), передает RT.

Инженеры технополиса и операторы научных рот при помощи суперкомпьютера создают математическую модель аэродинамических и баллистических характеристик боеприпасов. Так, в исследовании используются мощности отечественного программного комплекса "Логос" и суперЭВМ на российских процессорах, которая расположена в "Эре".

Также в рамках проекта эксперты создают цифровые модели неуправляемых бомб и осуществляют имитацию их продувки в аэродинамической трубе. Полученные данные передают в ПАО "Сухой", специалисты которого вносят соответствующие изменения в системы наведения боевых самолетов.

Основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев считает, что "Эра" и "Сухой" работают над совершенствованием системы наведения прицельно-навигационного комплекса СВП-24 "Гефест". Благодаря этому изделию в ВКС значительно возросла точность бомбометания, о чем свидетельствуют успехи российской авиации в Сирии.

СВП-24 позволяет бомбардировщику получать целеуказание и почти мгновенно наносить удары в соответствии с указанными координатами. Также "Гефест" способен рассчитывать оптимальную высоту сброса боеприпасов. Процесс бомбометания происходит в автоматическом режиме. Как пояснил оператор научной роты Дмитрий Окуловский, система наведения определяет наиболее благоприятный для сбрасывания неуправляемых бомб момент с учетом расстояния до цели, высоты и скорости полета, погодных условий, положения самолета в воздухе и аэродинамических характеристик самих боеприпасов.


Алина Назарова

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Страны
Россия
Сирия
Компании
ГЛИЦ
Сухой ПАО
Проекты
ИТ
Научная рота
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