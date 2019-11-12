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Деловая газета "Взгляд"

Игравшую в мяч белуху записали в "российские шпионы"

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Источник изображения: кадр из видео

В Сети появилось видео, на котором группа южноафриканских фанатов регби играет с самцом белухи в Северном Ледовитом океане. Западные эксперты выдвинули гипотезу, что животное якобы может быть "российским шпионом".

На кадрах ролика можно видеть, как пассажиры судна кидают мячик киту, а белуха ловит его и кидает обратно.

Западные эксперты предположили, что кит на самом деле является "специально обученным российской армией китом" по кличке Хвалдимир. С таким заявлением, в частности, выступил журналист Феррис Джабр, мнение которого со ссылкой на The Independent передает ФАН.

Джабр считает, что белуха похожа на Хвалдимира, "который мог сбежать от российской военной шпионской программы".

Выдвинутую версию поддержали ученые-зоологи Квад Финн и Даррен Найш. Они По их словам, кита наверняка научили приносить разные предметы в обмен на еду.

Британское издание уточняет, что эта версия остается неподтвержденной.

Напомним, белух не впервые подозревают в "шпионаже" в пользу России. Так, в апреле 2019 года у берегов Норвегии моряки обнаружили белуху, на которой ремнями с пометкой "оборудование Санкт-Петербурга" была прикреплена видеокамера GoPro. В западных СМИ, включая The Guardian и CNN, первой версией стал вариант с "русской шпионкой".



Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат
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Страны
Великобритания
Норвегия
Россия
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