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Военно-промышленный курьер

Покупатели оружия должны России миллиарды

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Источник изображения: vpk-news.ru

Суммарный долг поставщиков и покупателей оружия перед российской государственной компанией "Рособоронэкспорт" составляет порядка 13 миллиардов долларов.

Об этом заявляет РБК со ссылкой на источники. Только за прошлый год эта внушительная сумма возросла на 26% (152 млрд рублей).

Как пояснил близкий к компании источник, долги копятся постоянно из-за того, что предприятие раздает авансы зарубежным поставщикам комплектующих.

Но большая часть неуплат связана с невыплаченными суммами за уже поставленную за рубеж продукцию. Оплате части долговых обязательств препятствуют введенные в отношении российских предприятий санкции.

В пресс-службе "Рособоронэкспорта" отметили, что задолженности - это нормальное явление в этой отрасли, предприятие не только ожидает деньги за уже поставленное вооружение, но является получателем авансовых платежей за то вооружение, которое еще не покинула пределы страны.

"Рособоронэкспорт" не только ждет от заказчиков денег за поставки, но и параллельно получает авансы за еще не поставленное оружие: например, Индия недавно выплатила России аванс в размере 15% (более $800 млн) от суммы сделки по поставкам зенитных ракетных комплексов С-400, которые начнутся в 2020 году, сообщила индийская газета Times of India. Недостатка в ликвидности у компании нет: ее денежные запасы на конец 2018 года составили почти 110 млрд руб. (рост почти в три раза за год). Это позволяет "Рособоронэкспорту" входить в двадцатку российских компаний с крупнейшими запасами наличности, следует из анализа РБК по данным Росстата.

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Индия
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С-400 Триумф
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