"Калашников" начал разработку малогабаритных автоматов для самообороны

Крупнейший российский производитель оружия "Калашников" разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны. Об этом главный конструктор концерна Сергей Уржумцев рассказал в интервью "РИА Новости", опубликованном в понедельник, 11 ноября.

Разработка ведется в рамках проекта "Малыш" — персонального оружия для самообороны. "Сейчас они (автоматы — Ред.) разрабатываются в двух калибрах 5,45 и 9 мм. Вес "малыша" примерно на килограмм легче общевойскового автомата", — рассказал Уржумцев.

В воскресенье, 10 ноября, исполнилось 100 лет со дня рождения русского оружейника Михаила Калашникова. Празднование круглый даты прошло в 15 регионах России.

В октябре на сайте концерна появилось видео испытаний автомата АК-12 до разрыва ствола. В ходе испытания автомат превысил норму Минобороны больше чем в три раза. АК-12 смог обогнать АК-74М по результатам такого же теста почти на сотню выстрелов.