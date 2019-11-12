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Известия.ru

"Калашников" начал разработку малогабаритных автоматов для самообороны

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Крупнейший российский производитель оружия "Калашников" разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны. Об этом главный конструктор концерна Сергей Уржумцев рассказал в интервью "РИА Новости", опубликованном в понедельник, 11 ноября.

Разработка ведется в рамках проекта "Малыш" — персонального оружия для самообороны. "Сейчас они (автоматы — Ред.) разрабатываются в двух калибрах 5,45 и 9 мм. Вес "малыша" примерно на килограмм легче общевойскового автомата", — рассказал Уржумцев.

В воскресенье, 10 ноября, исполнилось 100 лет со дня рождения русского оружейника Михаила Калашникова. Празднование круглый даты прошло в 15 регионах России.


В октябре на сайте концерна появилось видео испытаний автомата АК-12 до разрыва ствола. В ходе испытания автомат превысил норму Минобороны больше чем в три раза. АК-12 смог обогнать АК-74М по результатам такого же теста почти на сотню выстрелов.

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Страны
Россия
Продукция
АК-12
АК-74 "Калашников"
АК-74М
Система поражения "Ратник"
Персоны
Калашников Михаил
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