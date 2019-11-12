Винтовку на замену СВД запустят в серию в ближайшие два года

Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) на замену снайперской винтовке Драгунова (СВД) пойдет в серию в ближайшие два года, сообщил 11 ноября в интервью "РИА Новости" главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.

"С 2017 года были поставлены ОКР по тактико-техническим заданиям этих (российских. — Ред.) силовых структур, над которыми мы сейчас работаем. В ближайшие два года этот объем работ должен быть завершен, и мы сможем приступить к запуску в серию и поставке этих образцов заказчикам", — заявил он.

По словам конструктора, винтовкой Чукавина интересуются все силовые структуры, но основным заказчиком является Министерство обороны России, так как винтовка Драгунова не улучшалась на протяжении многих лет.

Уржумцев отметил, что задачи изменились и к оружию предъявляются новые требования, которые СВД не может обеспечить, поэтому СВЧ заменит ее во всех строевых частях.

15 февраля генеральный директор концерна "Калашников" Владимир Дмитриев заявил, что в ближайшее время может быть подписано межправительственное соглашение об организации производства российского стрелкового оружия в Индии.