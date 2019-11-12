США потребовали от Турции избавиться от С-400

Американский президент Дональд Трамп заявит турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, когда тот прибудет в США на следующей неделе, о недопустимости присутствия российских зенитных ракетных систем С-400 на территории Турции, являющейся членом НАТО. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

"В НАТО нет места для С-400, в НАТО нет места для значительных военных закупок у России, президент [США Дональд Трамп] очень четко донесет это до него (президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана – прим. ВЗГЛЯД), когда он будет здесь, в Вашингтоне", – приводит его слова ТАСС.

"Если Турция не избавится от С-400, санкции в рамках CAATSA (закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" – прим. ВЗГЛЯД), вероятно, пройдут [одобрение] в Конгрессе при поддержке большинства в обеих партиях", – добавил О'Брайен.

Напомним, в ноябре Россия досрочно завершила поставки всех компонентов С-400 в Турцию. Поставка второй партии может быть осуществлена позднее графика, сообщали в Анкаре.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Эрдоган пытается играть на противоречиях России и США.

Ольга Никитина