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Загороднюк: Украина движется к отмене обязательного призыва в армию (УНIАН, Украина)

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Украинские военнослужащие во время учений Rapid Trident-2017
Украинские военнослужащие во время учений Rapid Trident-2017.
Источник изображения: © РИА Новости, Стрингер

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что Украина движется к отмене обязательного призыва в армию и к появлению профессиональной армии, согласно стандартам НАТО. Министр подчеркивает, что у каждого военнослужащего должна быть "четкая военная карьера и защищенные права".

Министр подчеркивает, что у каждого военнослужащего должна быть "четкая военная карьера и защищенные права"

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что Украина движется к отмене обязательного призыва в армию. Об этом он заявил в эфире "ТСН.Тиждень".

"Это не будет скоро, это не будет в течение года, но это моя персональная цель - отменить призыв. И это - позиция государства вообще, что мы движемся к профессиональной армии, согласно стандартам НАТО, которая подготовлена, оснащена. И главное - каждый военнослужащий должен знать свое место, у него должна быть четкая военная карьера и защищенные права. Так, чтобы мы могли конкурировать при отборе за лучших людей", - сказал Загороднюк.

Он также отметил, что хорошая и современная техника для украинских военных также является частью военных возможностей Украины.

Напомним, с 1 октября в Украине начался осенний призыв на срочную воинскую службу, который продлится до конца года. На службу привлекут чуть более 15 тысяч новобранцев в возрасте от 20 до 27 лет, которые не имеют права на освобождение или отсрочку.

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Страны
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Проекты
NATO
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1 комментарий
№1
12.11.2019 11:07
Давайте быстрее)))И сократите ее еще в разы.И зарплаты сделайте по больше)))И будет очередная армия банановой республики.
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