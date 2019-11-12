Пресс-служба "Ильюшина" назвала сроки второго испытательного полёта Ил-112В

Стало известно о следующем запланированном полёте опытного образца транспортного самолёта Ил-112В. Напомним, что несколько дней назад "ВО" в одном из новостных материалов сообщало об изменениях, внесённых в конструкцию этого самолёта. Вследствие изменений, Ил-112В стал легче примерно на тонну. Уменьшение массы самолёта было одним из основных требований Минобороны России, в котором изначально отмечали, что новый транспортник не отвечает озвученным требованиям и нуждается в ряде доработок.

Источник изображения: topwar.ru

Информагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу группы компаний "Ильюшин" сообщает, что во второй раз Ил-112В поднимется в воздух в 2020 году. А до конца текущего года транспортник продолжит прохождение испытаний на аэродроме. В частности, заявлено, что он продолжит отработку таких действий как "руление и пробежки".

Первый полёт машина (ещё в предыдущей версии) совершила в марте текущего года - в Воронеже. Это первый транспортный самолёт, который разрабатывается в Российской Федерации (в постсоветское время) фактически с нуля. Минобороны собирается использовать Ил-112В с целью перевозки личного состава и грузов. В техническом задании, которое озвучило главное оборонное ведомство страны, говорится о том, что Ил-112В должен перевозить до 5 тонн груза.

Напомним, как проходил первый испытательный полёт Ил-112В: