Войти
Военное обозрение

Польские эксперты отреагировали на статьи СМИ Китая о "захвате Калининграда"

959
0
+1

В Польше отреагировали на материалы китайских СМИ, в которых рассматривалась возможность нападения НАТО со стороны Польши на самый западный регион России – Калининградскую область.

Источник изображения: https://www.facebook.com/NatoBGPoland

Примечательно, что этот вопрос решили рассмотреть сразу два крупных китайских медиаресурса, которые освещают в том числе и военную тематику. Напомним, что в одном СМИ КНР было заявлено о возможности НАТО осуществить захват Калининграда за две недели, в другом – и вовсе за двое суток. При этом оба издания отметили, что Россия "это не оставит без ответа и может нанести ракетный удар по ряду европейских столиц – например, по Варшаве и Берлину".

Польские эксперты отметили, что такого рода материалы являются в большей степени попыткой медийного всплеска со стороны китайских авторов. В частности, отмечается, что НАТО продолжает рассматривать "угрозы, исходящие от России, но при этом не ставит задач наступательного характера".

Также отмечается, что "Польша – это не плацдарм для наступления НАТО". Размещение натовского контингента на польской территории названо "фактором сдерживания".

Официальные лица правительства Польши материалы в китайской прессе по поводу "возможного нападения на Калининград" комментировать не стали.

Накануне на публикации в китайских СМИ отреагировали в Совете Федерации ФС РФ. Так, сенатор Владимир Лукин, представляющий комитет по международным делам, отметил, что существует свобода слова, при этом добавив, что "высказанное слово всегда должно быть лучше, чем молчание". Также в Совфеде напомнили историю, отметив, что в своё время Адольф Гитлер тоже вынашивал план по захвату СССР за несколько недель. Во что это в итоге вылилось, известно всем.

Напомним, что за последние несколько лет в Польше развёрнут батальон американских войск, создаётся элемент американской системы ПРО, дополнительно Варшава приглашает США развернуть в страны американскую дивизию.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Китай
Польша
Россия
США
Проекты
NATO
Похожие новости
11.11.2019
НАТО: две недели на захват Калининграда? Путин: 5 дней для захвата 5-8 столиц государств НАТО (Eastday, Китай)
28.10.2019
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
25.09.2019
The National Interest (США): почему российские ВВС столь опасны
22.11.2016
Петр Павел: Россия "хочет повлиять на общественное мнение" в НАТО (Le Monde logoLe Monde, Франция)
29.09.2016
О какой угрозе России можно говорить?
12.09.2016
Готовится ли Россия к войне на Украине? (Wirtualna Polska, Польша)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.11 16:59
  • 7
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 12.11 16:58
  • 52
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 12.11 16:39
  • 2
Базу ВМФ на Камчатке превратят в подводную крепость
  • 12.11 15:50
  • 18
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 12.11 15:43
  • 1
В Краснодаре начали обучать девушек управлять истребителями
  • 12.11 15:28
  • 1
Учения России и Сербии "Славянский щит" станут ежегодными
  • 12.11 14:26
  • 3
Путин поручил составить планы включения оборонных предприятий в нацпроекты
  • 12.11 11:56
  • 35
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35
  • 12.11 11:07
  • 1
Загороднюк: Украина движется к отмене обязательного призыва в армию (УНIАН, Украина)
  • 12.11 07:38
  • 1
Заместитель директора Центра АСТ о возможном приобретении "Мотор Сич" американцами
  • 12.11 06:00
  • 175
"Роскосмос" признал потерю Россией статуса космической сверхдержавы
  • 12.11 01:06
  • 1
Винтовку на замену СВД запустят в серию в ближайшие два года
  • 11.11 22:00
  • 10
Путин надеется на помощь искусственного интеллекта в преодолении косности российской бюрократии
  • 11.11 21:08
  • 59
Воздушно-космические силы в войне 2019 года. "Где деньги Зин?"
  • 11.11 20:44
  • 46
Их не остановить: российские дроны-камикадзе вызвали беспокойство в США