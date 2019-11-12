Польские эксперты отреагировали на статьи СМИ Китая о "захвате Калининграда"

В Польше отреагировали на материалы китайских СМИ, в которых рассматривалась возможность нападения НАТО со стороны Польши на самый западный регион России – Калининградскую область.

Источник изображения: https://www.facebook.com/NatoBGPoland

Примечательно, что этот вопрос решили рассмотреть сразу два крупных китайских медиаресурса, которые освещают в том числе и военную тематику. Напомним, что в одном СМИ КНР было заявлено о возможности НАТО осуществить захват Калининграда за две недели, в другом – и вовсе за двое суток. При этом оба издания отметили, что Россия "это не оставит без ответа и может нанести ракетный удар по ряду европейских столиц – например, по Варшаве и Берлину".

Польские эксперты отметили, что такого рода материалы являются в большей степени попыткой медийного всплеска со стороны китайских авторов. В частности, отмечается, что НАТО продолжает рассматривать "угрозы, исходящие от России, но при этом не ставит задач наступательного характера".

Также отмечается, что "Польша – это не плацдарм для наступления НАТО". Размещение натовского контингента на польской территории названо "фактором сдерживания".

Официальные лица правительства Польши материалы в китайской прессе по поводу "возможного нападения на Калининград" комментировать не стали.

Накануне на публикации в китайских СМИ отреагировали в Совете Федерации ФС РФ. Так, сенатор Владимир Лукин, представляющий комитет по международным делам, отметил, что существует свобода слова, при этом добавив, что "высказанное слово всегда должно быть лучше, чем молчание". Также в Совфеде напомнили историю, отметив, что в своё время Адольф Гитлер тоже вынашивал план по захвату СССР за несколько недель. Во что это в итоге вылилось, известно всем.

Напомним, что за последние несколько лет в Польше развёрнут батальон американских войск, создаётся элемент американской системы ПРО, дополнительно Варшава приглашает США развернуть в страны американскую дивизию.