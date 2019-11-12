Появилось видео отработки штурмовиками Су-25СМ авиаудара на Кавказе

Минобороны РФ опубликовало видео отработки удара по командному пункту условного противника штурмовиками Су-25СМ Южного военного округа.

Всего в полетах приняли участие более 20 летчиков и техников, было задействовано пять самолетов.

В пресс-службе Южного военного округа сообщили, что во время выполнения заданий на одном из полигонов Северного Кавказа Су-25СМ успешно миновали кордоны ПВО и нанесли авиаудар по наземным целям.

Отмечается, что в небе экипажи совершенствовали навыки пилотирования авиационной техникой в горной местности и сложных метеорологических условиях на разных высотах.

В октябре Минобороны опубликовало видео дозаправки в воздухе российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 по пути из России в ЮАР.