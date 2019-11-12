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Российская газета

Рябков: Россия останется в Договоре по открытому небу при выходе США

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Источник изображения: Александр Натрускин/РИА Новости

Россия не будет выходить из Договора по открытому небу, если такой шаг предпримут Соединенные Штаты. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, в Москве не уверены, что Вашингтон намерен покинуть соглашение. Однако готовы рассмотреть различные варианты действий в ответ на возможный демарш США.

Россия считает Договор по открытому небу важным элементом, который особенно стабилизирует многие процессы. "Варианты действий есть разные, однако мы не можем просто взять и поступить зеркально", - цитируют "Известия" дипломата. Рябков выразил надежду, что США все же останутся участниками договора.

По мнению ряда экспертов, опрошенных изданием, с выходом США сам договор не развалится: в нем по-прежнему будут участвовать 33 страны. Принципиальным станет вопрос, как в данном случае будут действовать европейские союзники Вашингтона.

Ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что у России готовы ответные шаги на возможный выход США из Договора по открытому небу. Он также отметил, что решения Вашингтона о выходе из любых обязательных для них договоренностей - это удар по международной безопасности. Американские коллеги занимаются этим целенаправленно с конца 90-х годов прошлого века, поэтому заявление о выходе США из Договора по открытому небу не стало для России большим сюрпризом, отметил Ермаков.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году на площадке ОБСЕ. К настоящему моменту к нему присоединились 34 государства. Документ предусматривает механизмы контроля над вооружениями и возможность для стран-участниц совершать облеты территорий друг друга в рамках режима "открытого неба". В конце октября этого года стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал документ, подтверждающий намерение Вашингтона выйти из этого договора.

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