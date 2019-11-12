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Известия.ru

Учения России и Сербии "Славянский щит" станут ежегодными

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Совместные учения подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил РФ и Сербии "Славянский щит" будут проводить по очереди каждый год.

Об этом заявил в интервью газете "Красная звезда" в понедельник, 11 ноября, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС РФ) генерал-лейтенант Юрий Грехов. При этом, по его словам, с каждым разом планируется наращивать количество привлекаемых к международным учениям сил и средств.

Говоря о специфике прошедших в конце октября учений, Грехов пояснил, что "мы готовили сербских офицеров, старшие из которых уже имеют боевой опыт". Он подчеркнул, что "сербские военнослужащие — мотивированные" и "самое главное, они настроены на защиту своего государства".

Учение "Славянский щит-2019" проводилось в два этапа — в сентябре в Астраханской области и с 24 по 29 октября в Сербии. В этой связи на сербскую авиабазу Батайница были переброшены установки "Панцирь-С" и ЗРК С-400 "Триумф".

В конце октября президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград заказал в России один ЗРПК "Панцирь-С" и рассказал о желании Сербии иметь комплекс С-400.

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Страны
Россия
Сербия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
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Даже муха не пролетит
1 комментарий
№1
12.11.2019 15:28
Так и до размещения в Сербии нашей военной базы может дойти....
У генералов из НАТО нервный тик начнётся (:..

Начать можно с создания  совместного центра по контролю безопасности воздушного пространства:
-РЛС типа НЕБО-У
- Пара полков ПВО на  С-300 ПМУ и две батареи Панцирь - С, для прикрытия от крылатых и противорадиолокационных ракет.
-1
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