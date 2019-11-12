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В США назвали "худший кошмар" России

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К-223 "Подольск"
К-223 "Подольск".
Источник изображения: Фото: Wikipedia

Худшим кошмаром Китая и России могла бы стать продажа атомных подводных лодок (АПЛ) США своим союзникам, пишет The National Interest.

В публикации журналист Гарри Казианис рассуждает от том, что поставка Австралии нескольких американских субмарин типа Virginia могла бы позволить США и их союзникам существенно усилить собственную военную мощь в Азиатско-Тихоокеанском регионе, тем самым поддержав западную политику, направленную на сдерживание Китая в данном районе.

В октябре телерадиокомпания NRK со ссылкой на данные норвежской разведки сообщила, что в море находится не менее восьми российских атомных подводных лодок (АПЛ), преследующих целью попытку зайти максимально незаметно и далеко в воды Северной Атлантики.

В мае в блоге navy_korabel обратили внимание на то, что в России за последние шесть лет "растаяли" восемь АПЛ. В том же месяце Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая (ВМФ НОАК) был признан крупнейшим в мире, обогнав по числу боевых кораблей США.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Китай
Норвегия
Россия
США
Проекты
Virginia АПЛ
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