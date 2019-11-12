Sohu (Китай): российский адмирал заявил о самых мощных противокорабельных ракетах, способных уничтожить целую авианосную группу

Комментируя заявление российского адмирала о способности ракет "Калибр" уничтожать авианосные группы, издание отмечает, что обновленный российский флот сохранил за собой мощь советского, а его развитие направлено на уничтожение американских кораблей с дальнего расстояния, что вызывает восхищение.

Бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев заявил, что российская крылатая ракета "Калибр" новее и быстрее ракеты "Гранит". Зарубежные СМИ называют ракету "Гранит" главным оружием России для борьбы с американскими авианосцами.

После военной реформы, проведенной Владимиром Путиным, из флота была списана часть старого вооружения и военной техники, которые заменили на более современные образцы. Например, крейсер, считавшийся в советское время грозой авианосцев, больше не входит в основные силы российского флота. Его заменили на более быстрый, легкий и мощный корвет проекта 21631 "Буян-М". На нем больше не установлена противокорабельная ракета "Гранит", ее место заняла крылатая ракета "Калибр".

В интервью газете "Коммерсант" Владимир Валуев заявил, что российский флот частично завершил модернизацию эсминцев и противокорабельных ракет. В частности, это касается поступивших недавно на вооружение крылатых ракет "Калибр", которые летят на 200 процентов быстрее и дальше ракет "Гранит". "Калибр" - это более новые противокорабельные ракеты, они могут передвигаться со сверхзвуковой скоростью в 5 Махов на расстояние до 500 километров.

На самом деле "Калибр" - не просто ракета, это целое семейство, состоящее из пяти ракет, а именно противокорабельных 91РЭ1 и 91РЭ2, 3М-54Э, способной лететь на дозвуковой и сверхзвуковой скоростях и 3М-54, а также крылатой ракеты 3М-14Э. Ракеты "Калибр" могут быть установлены в качестве основного конвенционального вооружения не только на надводных ракетных эсминцах, но и на подводных ракетных крейсерах класса "Борей".

По мнению военных экспертов, Россия всегда проявляла оригинальность в сфере противокорабельных ракет, эта особенность развилась из неповторимой манеры ведения военных действий советским флотом. Иными словами, обновленный российский флот сохранил за собой мощь советского. Корабли всех стран, пытающихся сравняться с США по военно-морской мощи, должны уметь одновременно оказывать поддержку сухопутных сил и осуществлять атаку. Россия продолжает придерживаться советского принципа, говорящего о "наивысшей значимости боевых действий на море". Больше всего Путину нравится высказывание Петра Первого (так в тексте (!), на самом деле это высказывание приписывается Александру III - прим. ред.), в котором говорится: у нас [у России] есть только два союзника - армия и флот. Поэтому Россия всегда славилась сильным флотом. На различных кораблях ВМФ СССР и России было установлено зенитное, противолодочное и противокорабельное оружие, поэтому огневая мощь одного российского корабля в три или даже пять раз превосходила американский.

Однако после распада СССР российский флот некоторое время находился в состоянии застоя, даже самая современная атомная подлодка "Курск" затонула из-за недостаточного ухода за ней. Страна пострадала от американских экономических санкций, но несмотря на это под руководством Путина российский флот восстановил свою боеспособность с быстротой, удивившей американцев!

Сейчас ВМФ России проводят замену вооружения и военной техники. Его главными силами стали маленькие и быстрые ракетные эсминцы, а ракеты "Калибр" взяли на себя роль основных противокорабельных ракет! Владимир Валуев заявил, что два российских корабля, оснащенных ракетами "Калибр" способны уничтожить большую авианосную группу, включающую один атомный авианосец типа "Нимиц" и 10-12 сторожевых кораблей. Стоит отметить, что "Буян-М" и другие ракетные эсминцы могут за раз выпустить 15-18 ракет "Калибр". Американской корабельной противоракетной системе "Иджис" не удастся их перехватить.

Стоит обратить особое внимание на тот факт, что в послании Федеральному собранию Путин говорил о принятии российским флотом на вооружение ракет "Циркон". Дальность полета этих стратегических противокорабельных ракет составляет пугающие 1000 километров, а скорость достигает 9 Махов.

Судя по всему, развитие российского флота направлено на уничтожение американских авианосных групп с дальнего расстояния. Как отважен этот боевой народ!