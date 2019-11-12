Сирия: танки Т-55АМВ и 130-мм пушки М-46 САА ведут бои с турецкими силами

В Сирии продолжаются ожесточенные столкновении между подразделениями правительственной Сирийской Арабской Армией (САА) с одной и протурецкими боевиками и турецкими армейскими подразделениями с другой.

Телеканал Ruptly разместил репортаж из района боевых действий, в котором продемонстрировано применение танков Т-55АМВ, оборудованных динамической защитой или, как ее еще называют, "реактивной броней.

Также в боях задействована артиллерия, в том числе 130-мм пушки М-46.

Ранее официальное информационное агентство страны САНА подтвердило, что в Хасаке, в районе Рас Аль-Айн идут ожесточенные боестолкновения с "оккупационными силами Турции". В сражении задействованы тяжелые виды оружия. По последним данным им удалось освободить селение Умм Шейфа.

Также САНА сообщает, что турецкий беспилотник обстрелял селение Ад-Дардара, а в селении Аль-Асадия при взрыве мины, оставленной турецкими войсками, пострадали местные жители.