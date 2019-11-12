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Вестник Мордовии

Превратился в огненный факел: в Сирии сгорел "штурмовой танк" на базе Т-72

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Сирийские войска в горной Латакии потеряли ещё один "штурмовой танк" - доработанную бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-1 на базе Т-72.

Эта техника, оборудованная дополнительным бронированием и противокумулятивными решетками, а также оснащенная бульдозерным отвалом идет в авангарде атакующих подразделений и расчищает местность.

Как правило, это приходится делать под достаточно плотным огнем.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

По некоторым данным, террористам за последние две недели удалось подбить здесь уже три таких машины. Причем, похоже, больше всех досталось именно третьему "штурмовому танку". После поражения внутри корпуса начался мощный внутренний пожар, после которого БРЭМ вряд ли удастся вернуть в строй.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

До этого сирийцы потеряли несколько танков, в том числе Т-72А и бронированный бульдозер.

Лев Романов

twitter.com/QalaatAlMudiq

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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
БРЭМ-1
Т-72
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