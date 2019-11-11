"Там было много менеджерских ошибок". Завод микрочипов "Ангстрем-Т" объявлен банкротом

По словам экспертов, один из крупнейших проектов микроэлектроники в России просто не успел за развитием индустрии

Год назад Business FM сообщала о том, что завод «Ангстрем-Т» по производству микрочипов, один из крупнейших хай-тек-долгостроев России, на грани банкротства. Десять лет строительства, площадка в Зеленограде, 1 млрд долларов по кредитной линии от Внешэкономбанка, промышленные пространства, современное оборудование, экопромышленный дизайн… в июне этого года «Ангстрем» на Петербургском экономическом форуме показывает кремниевые пластины, микроконтроллеры, чипы памяти и транзисторы. Стенд посещает председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

А на этой неделе банкротство компании наступило уже официально. Процедура будет носить технический характер, потому что о финансовых проблемах «Ангстрема» было известно давно. Иск о банкротстве ВЭБ подал еще в январе, после того, как забрал 100% акций «Ангстрема» и потребовал вернуть долг. К иску присоединился экс-министр связи Леонид Рейман, бывший единственный бенефициар «Ангстрема». Его претензия оценивается почти в 4 млрд рублей. Как завод пришел к такой ситуации? Проблемы начались еще 15 лет назад, вспоминает гендиректор «Троицкого инженерного центра» Евгений Горский.

Евгений Горский гендиректор «Троицкого инженерного центра» «Банкротство было технической процедурой. Долг завода перед ВЭБ — порядка миллиарда — появился не сегодня. Проект с самого начала был каким-то не счастливым. В 2005 году закупили оборудование у компании AMD, из Европы целую линию, которая на тот момент была вполне современной. Сначала оборудование не могли растаможить. Пока оно стояло, оно частично испортилось. Потом его чинила одна команда, потом команда сменилась и чинила другая команда. В 2015 или 2016 году на этом всем выпустили первую пластину по техпроцессу 90 нанометров. Потом появились санкции и во всем обвинили их. Но надо понимать, что на этот момент прошло уже 10 лет с момента старта проекта, ожидалось, что все это уже, как минимум, три раза должно заработать».

Бенефициар «Ангстрема» Леонид Рейман объяснял финансовые неудачи предприятия санкциями США. В 2014 году Штаты ограничили экспорт технологий двойного назначения, а спустя два года «Ангстрем» и вовсе попал в санкционный список Вашингтона. Журналисты указывали, что завод строился слишком долго — десять лет вместо заявленных четырех. В области микроэлектроники это колоссальный срок, технологии ушли далеко вперед.

А именно для того, чтобы догнать зарубежные рынки, «Ангстрем» и создавался. Уже к началу двухтысячных было понятно, что Россия полностью зависит от элементной базы. Из-за этого, например, в следующем году Россия не будет делать спутники ГЛОНАСС. «Ангстрем» был призван хоть как-то этот гигантский пробел закрыть. И, откровенно говоря, не в санкциях было дело, говорит председатель совета директоров «Инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский.

Иван Андриевский председатель совета директоров «Инжиниринговой компании «2К» «На сегодняшний день завод — банкрот. Связано ли это только с тем, что против него введены санкции? Думаю, нет. Там много менеджерских ошибок. Управленцы больше разбираются в менеджменте, чем в самом производстве. Производить микрочипы мы будем в будущем, и должны производить. Ориентироваться при этом мы должны на Азию, где, в принципе, можем найти понимание сейчас в условиях санкций. Если завод попадет в итоге в руки людей, которые хорошо разбираются именно в проблеме производства микрочипов, тогда завод заработает».

Микрочипы, которые производит «Ангстрем», можно использовать в процессорах, смарт-картах или, например, в электронных паспортах. Направление перспективное, и Россия так просто от проекта не откажется. Несмотря на первые финансовые неудачи, работу завода признали имеющей «общегосударственное значение». Минпромторг разработал программу «Ангстрема» до 2030 года, и, как ранее заявил Игорь Шувалов, правительство направит на поддержку завода 21 млрд рублей. Средства — федеральные, и риски по их возврату будет нести уже правительство.