Американские истребители получат буксируемые ложные цели нового поколения

Командование ВМС США заключило с компаниями Raytheon и BAE Systems контракты на разработку и испытание прототипов буксируемых ложных целей нового поколения. Как сообщает Flightglobal, новое устройство будет разрабатываться для палубного истребителя F/A-18E/F Super Hornet.

Обычно буксируемые ложные цели представляют собой небольшое устройство с радиоэлектронным излучателем, которое выпускается в случае, если по самолету выпущена ракета с радиолокационной системой наведения, и буксируется на кабель-тросе.

В полете такая ложная цель, генерируя радиоимпульсы, ставит помехи системе радиолокационного наведения ракеты, мешая ей захватить цель. Питание ложная цель получает по кабель-тросу. В последний также вмонтирована оптическая волоконная линия, по которой цель получает управляющие команды.

Перед окончанием полета кабель-трос сматывается, и ложная цель убирается в корпус боевого самолета. В крайнем случае ложной целью можно пожертвовать: она имеет режим, в котором излучает радиоволны таким образом, что для системы наведения ракеты начинает казаться крупнее истребителя.

По условиям соглашений, компании Raytheon и BAE Systems должны будут разработать прототипы новых буксируемых ложных целей и провести их испытания в течение 27 месяцев. Технические подробности о новых разработках пока засекречены. Известно только, что они получили обозначения ALE-50 и ALE-55.

В феврале прошлого года израильская компания Elta Systems объявила о разработке буксируемой ложной цели, которую можно использовать на летательных аппаратах специального назначения или VIP-самолетах. Новая ложная цель не усложняет конструкцию летательного аппарата и после использования может быть сброшена.

Василий Сычёв