"Остатки безопасности". Военный эксперт о позиции США по СНВ-3

В Москве призвали США к продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Военный эксперт Борис Рожин в эфире радио Sputnik представил свой прогноз действий Соединенных Штатов.
Продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) ‒ единственный путь, который поможет избежать развала контрольных механизмов в ракетно-ядерной сфере, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы весьма обеспокоены ситуацией относительно Договора о СНВ, срок действия которого истекает в феврале 2021 года... В нынешних условиях продление ДСНВ ‒ это, видимо, единственный разумный шаг, который бы позволил не допустить окончательной деградации ситуации в сфере стратегической стабильности, избежать обрушения контрольно-ограничительных механизмов в ракетно-ядерной сфере, получить время для того, чтобы дальше изучать и прорабатывать подходы, в том числе, к новым вооружениям и военным технологиям, думать над методами контроля над ними", ‒ сказал Рябков на Московской конференции по нераспространению, его слова приводит РИА Новости.
Замминистра добавил, что в последние годы США "активно раскручивают данную тему", но при этом уходят от ее предметного обсуждения.
"Кроме того, в Вашингтоне явным образом игнорируют наши озабоченности, связанные с выполнением обязательств по договору самими США, и отказываются объяснять свои планы относительно продления", ‒ отметил Рябков.
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире радио Sputnik высказал мнение о позиции США относительно данного договора.
По его словам, из-за таких действий США остатки системы международной безопасности могут быть полностью демонтированы.
В начале 2019 года Вашингтон объявил о намерении выйти в одностороннем порядке из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент Владимир Путин подписал закон об ответной приостановке участия России в договоре. Второго августа договор прекратил свое действие.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Президент США Дональд Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.