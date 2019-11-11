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РИА Новости

"Остатки безопасности". Военный эксперт о позиции США по СНВ-3

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Запуск американской крылатой ракеты
Запуск американской крылатой ракеты.
Источник изображения: © Scott Howe

В Москве призвали США к продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Военный эксперт Борис Рожин в эфире радио Sputnik представил свой прогноз действий Соединенных Штатов.

Продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) ‒ единственный путь, который поможет избежать развала контрольных механизмов в ракетно-ядерной сфере, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы весьма обеспокоены ситуацией относительно Договора о СНВ, срок действия которого истекает в феврале 2021 года... В нынешних условиях продление ДСНВ ‒ это, видимо, единственный разумный шаг, который бы позволил не допустить окончательной деградации ситуации в сфере стратегической стабильности, избежать обрушения контрольно-ограничительных механизмов в ракетно-ядерной сфере, получить время для того, чтобы дальше изучать и прорабатывать подходы, в том числе, к новым вооружениям и военным технологиям, думать над методами контроля над ними", ‒ сказал Рябков на Московской конференции по нераспространению, его слова приводит РИА Новости.

Замминистра добавил, что в последние годы США "активно раскручивают данную тему", но при этом уходят от ее предметного обсуждения.

"Кроме того, в Вашингтоне явным образом игнорируют наши озабоченности, связанные с выполнением обязательств по договору самими США, и отказываются объяснять свои планы относительно продления", ‒ отметил Рябков.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире радио Sputnik высказал мнение о позиции США относительно данного договора.

"США последовательно ведут линию на демонтаж всей существующей системы договоров по ограничению как обычных, так и ядерных вооружений. После выхода из ДРСМД сейчас уже вплотную обсуждается вопрос о прекращении действия договора СНВ-3 после 2021 года. И в США уже заявляют на различных уровнях, что либо договор будет прекращен, потому что он не выгоден Америке, либо Белый дом предложит России и Китаю заключить договор на новых условиях, более выгодных Соединенным Штатам. Естественно, в ущерб интересам самих России и Китая", ‒ сказал Борис Рожин.

По его словам, из-за таких действий США остатки системы международной безопасности могут быть полностью демонтированы.

"С такими подходами трудно рассчитывать на то, что остатки системы безопасности, сложившиеся в годы предыдущей холодной войны и в 90-е годы, сохранятся. Скорее всего, они будут полностью демонтированы. Думаю, перезаключить договора на условиях, которых хотят США, у них вряд ли получится. Поэтому следует ожидать, что потом, со временем будут предприняты попытки сформировать новую систему безопасности, учитывающую возросшую роль России и Китая", ‒ считает Борис Рожин.

В начале 2019 года Вашингтон объявил о намерении выйти в одностороннем порядке из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент Владимир Путин подписал закон об ответной приостановке участия России в договоре. Второго августа договор прекратил свое действие.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Президент США Дональд Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.

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Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
РСМД
СНВ-3
Ядерный щит
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