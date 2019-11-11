НАТО изначально была инструментом конфронтации, заявил Песков

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Североатлантический альянс изначально был сформирован как инструмент конфронтации и даже агрессии, поэтому Россия не склонна преувеличивать роль НАТО в обеспечении стабильности и безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что "НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". Канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг заявили, что не разделяют резких оценок французского лидера о "смерти мозга" альянса.

"Мы уже неоднократно говорили о том, что НАТО - это альянс, который был создан для конфронтации и который, говоря по-русски, заточен на цели конфронтации. Поэтому роль этого альянса в обеспечении глобальной и европейской безопасности, стабильности мы никогда не были склонны преувеличивать, потому что это инструмент конфронтации, инструмент противостояния и даже агрессии. Вот как мы относимся к НАТО", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу оценить высказывания Макрона.