"Возвращаем мяч союзникам". Политолог о средних и малых ракетах России

Россия начинает создание ракет средней и меньшей дальности в качестве зеркального ответа США. В эфире радио Sputnik политолог Алексей Анпилогов поделился мнением, когда РФ может создать и использовать эти ракеты.
Россия приступает к разработке ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в качестве зеркального ответа на действия США, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на Московской конференции по нераспространению.
При этом для сохранения глобальной предсказуемости в ракетной сфере Россия не будет размещать где бы то ни было наземные РСМД до тех пор, пока они не появятся в том или ином регионе.
Одновременно Лавров пояснил, что в НАТО дали понять, что не согласятся на мораторий по развертыванию РСМД в Европе. По словам представителей Североатлантического блока, идея о моратории "не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность на местах".
В эфире радио Sputnik политолог, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов напомнил, как США раньше использовали лазейки в ДРСМД и чем теперь отвечает Россия.
По его словам, накопленный военно-технический потенциал также позволил России создать очень серьезный задел в части баллистических ракет.
Политолог выразил мнение, что при наличии политической воли Россия может создать наземные РСМД в сжатые сроки, но после этого необходимо встанет вопрос об их развертывании.
Упомянутый Договор, подписанный лидерами СССР и США в 1987 году, обязывал страны ликвидировать все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования радиусом действия от 500 до 5500 км.
Документ прекратил действие 2 августа 2019 года после того, как в феврале Вашингтон объявил об одностороннем выходе из этого соглашения, обвинив Россию в его нарушении.
Официальная Москва подчеркивала, что полностью выполняет условия ДРСМД, отвергала все обвинения и называла их голословными. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке действия Договора.
Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть серьезные вопросы к Вашингтону по поводу соблюдения договора самими американцами.
Так, уже 19 августа – спустя 16 дней после денонсации Договора – США испытали крылатую ракету наземного базирования – модификацию "Томагавка", используя при запусках установку MK- 41.
Владимир Путин тогда напомнил об утверждениях американской стороны о том, что эти установки не могут запускать крылатые ракеты морского базирования "Томагавк", но теперь факт нарушения ДРСМД очевиден.
Запуски, по мнению российского лидера, ставят вопрос о типе американских вооружений, которые появятся в Румынии и Польше – будут ли это системы противоракетной обороны или ракетные ударные комплексы большой дальности.