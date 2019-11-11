"Возвращаем мяч союзникам". Политолог о средних и малых ракетах России

Россия начинает создание ракет средней и меньшей дальности в качестве зеркального ответа США. В эфире радио Sputnik политолог Алексей Анпилогов поделился мнением, когда РФ может создать и использовать эти ракеты.

Россия приступает к разработке ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в качестве зеркального ответа на действия США, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на Московской конференции по нераспространению.

При этом для сохранения глобальной предсказуемости в ракетной сфере Россия не будет размещать где бы то ни было наземные РСМД до тех пор, пока они не появятся в том или ином регионе.

Одновременно Лавров пояснил, что в НАТО дали понять, что не согласятся на мораторий по развертыванию РСМД в Европе. По словам представителей Североатлантического блока, идея о моратории "не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность на местах".

В эфире радио Sputnik политолог, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов напомнил, как США раньше использовали лазейки в ДРСМД и чем теперь отвечает Россия.

"Если мы говорим о положениях Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), то фактически были запрещены сухопутные варианты крылатых и баллистических ракет. Ракеты морского базирования не были запрещены, и США интенсивно пользовались этой лазейкой, которую они для себя создали. Их надежда была на то, что сначала Советский Союз, а затем и Российская Федерация не будут создавать ракеты морского базирования, поскольку от них до ракет сухопутного базирования – один шаг. Россия, к счастью, такие ракеты создала – это "Калибры", которые можно очень легко переделать в сухопутный вариант (благодаря, – ред.) универсальной вертикальной пусковой установке, которая может размещаться как на судне, так и в виде шахтного блока на земле", – подчеркнул Алексей Анпилогов.

По его словам, накопленный военно-технический потенциал также позволил России создать очень серьезный задел в части баллистических ракет.

"Это, в частности, известная система "Искандер", которую по требованиям ДРСМД ограничивали по дальности, но ее легко модернизировать. Дальность баллистической ракеты определяется запасом топлива. То есть, при увеличении топливных баков реально добиться того, чтобы "Искандер" стрелял на две, две с половиной или три тысячи километров, что раньше запрещалось именно положениями ДРСМД", – подчеркнул президент фонда "Основание" в интервью радио Sputnik.

Политолог выразил мнение, что при наличии политической воли Россия может создать наземные РСМД в сжатые сроки, но после этого необходимо встанет вопрос об их развертывании.

"До сих пор позиция России была следующей: пока Европа не размещает американские либо собственные РСМД на европейском театре военных действий, Россия не делает этого шага первой. Я думаю, что пока от этой максимы не уходят. Возможно, какие-то российские подразделения в азиатской части страны получат это вооружение для того, чтобы наработать по нему статистику испытаний. Дальше мяч будет возвращен союзникам США (чтобы выяснить, – ред.), намереваются ли они прийти к ситуации взаимной эскалации, которая наблюдалась в Европе в конце 1970–начале 1980-х годов и послужила к заключению ДРСМД", – заключил Алексей Анпилогов.

Упомянутый Договор, подписанный лидерами СССР и США в 1987 году, обязывал страны ликвидировать все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования радиусом действия от 500 до 5500 км.

Документ прекратил действие 2 августа 2019 года после того, как в феврале Вашингтон объявил об одностороннем выходе из этого соглашения, обвинив Россию в его нарушении.

Официальная Москва подчеркивала, что полностью выполняет условия ДРСМД, отвергала все обвинения и называла их голословными. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке действия Договора.

Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть серьезные вопросы к Вашингтону по поводу соблюдения договора самими американцами.

Так, уже 19 августа – спустя 16 дней после денонсации Договора – США испытали крылатую ракету наземного базирования – модификацию "Томагавка", используя при запусках установку MK- 41.

Владимир Путин тогда напомнил об утверждениях американской стороны о том, что эти установки не могут запускать крылатые ракеты морского базирования "Томагавк", но теперь факт нарушения ДРСМД очевиден.

Запуски, по мнению российского лидера, ставят вопрос о типе американских вооружений, которые появятся в Румынии и Польше – будут ли это системы противоракетной обороны или ракетные ударные комплексы большой дальности.